İş güvenlikleri hiçe sayılan Kuzey Marmara Otoyolu işçilerinin maaşları da gasp ediliyor

Patronların Ensesindeyiz ağıyla iletişime geçen Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışan işçiler üç arkadaşlarının yaşamını yitirdiği iş cinayetinin ardından güvenlik önlemlerinin hâlâ hiçe sayıldığını, üç aydır maaşlarının ödenmediğini dile getirerek ‘Artık Yeter! İnsanca şartlarda çalışmak için taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz’ dedi.

İki hafta önce Gebze'de beton blokun çökmesi sonucu üç işçinin öldüğü, bir işçinin ağır yaralandığı Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında işçiler maaşlarının ödenmemesine, iş güvenliği önlemlerinin alınmamasına ve kötü çalışma ve barınma koşullarına tepkili.

Patronların Ensesindeyiz dayanışma, haberleşme, mücadele ağına konuşan işçiler projenin yılsonuna yetiştirilmek istendiğini ancak bunun mümkün olmadığını dile getirdi. İşçiler, işi hızlandırmak için, dökülen betonun kurumasının beklenmediğini, güvenlik önlemlerinin hiçe sayıldığını kaydetti. İnşaatta çalışan işçilerden biri, iki hafta önceki olayla ilgili “Beton yağmurlu havada döküldü. Betonu yetiştireceğiz diyorlardı. Yazın ortasında bile 3-4 gün bekletiliyorsa burada 2 gün beklediler” dedi.

İki hafta önce yaşanan iş cinayetinden önce de çok sayıda iş kazasının yaşandığını dile getiren işçiler vinç çarpması, elektrik çarpması ve düşme sonucu birçok arkadaşlarının yaralandığını ifade etti.

Üç işçinin öldüğü beton blokun çökmesi öncesinde yakınlarda bir dinamit patlatıldığı belirtilirken, çökmenin buna bağlı yaşanmış olabileceği ifade ediliyor. Taşeron şirketler dinamit patlatma olayında suçu birbirlerine atarken, dinamiti belediyenin patlattığı da öne sürülüyor.

İŞ GÜVENLİKÇİLER SAHADA YOK, YAŞAM HALATI VERİLMİYOR

İş güvenliği uzmanlarının sahada olmadığını belirten işçiler, olayın yaşandığı gün çok sayıda iş güvenliği uzmanını ilk kez sahada gördüklerini belirtiyorlar. İşçiler kendilerine verilen emniyet kemerlerinin eski olduğunu, bedenlerine uymayan kemerleri kullanamadıklarını söylüyor. İşçilere yaşam halatı ise verilmiyor. İşçiler herhangi bir arkadaşları düştüğünde yalnızca üstünde bulunsun diye emniyet kemerinin göstermelik olarak verildiğini dile getiriyorlar.

Barınma koşullarının kötü olduğunu dile getiren işçiler, kullanılmış yataklarda yatmak zorunda kaldıklarını, yemeklerde neredeyse hiç et çıkmadığını, sigortalarının asgari ücret üzerinden yatırıldığını, kalan maaşlarınınsa elden verildiğini ancak üç aydır maaşlarını alamadıklarını ifade ediyorlar.

Şantiyeden inşaata emniyeti olmayan, bazısı freni bozuk araçlarla götürüldüklerini belirten işçiler sözkonusu araçların kontrollerinin yapılmadığını, uygunluk ve izinlerinin olmadığını dile getiriyorlar.

İŞE GİRİŞTE İSTİFA MEKTUBU İMZALATILIYOR

İşe girerken kendilerine istifa mektubu imzalatıldığını ifade eden işçiler iş cinayetinin ardından işi bırakmak isteselerde de kredi borçları vb. yüzünden çalışmaya devam ettiklerini kaydediyor.

Patronların Ensesindeyiz ağıyla iletişime geçen Kuzey Marmara Otoyolu inşaat işçileri “Artık Yeter! İnsanca şartlarda çalışmak için taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz” diyerek taleplerini sıraladıkları bir bildiri yayımladı. Bildiride şöyle denildi:

“KUZEY MARMARA OTOYOLU İNŞAATI İŞÇİLERİ PATRONLARIN ENSESİNDE

Kuzey Marmara Otoyolu projesi, Türkiye’deki kamu-özel işbirliği projelerinin büyük bölümünü alan ve işleten yine aynı müteahhit firmalar tarafından yapılmakta: Cengiz-Limak- Kolin-Kalyon–RSY–PAK. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan proje; yapım süresi üç yıl, işletim süresi üç yıl dokuz ay olmak üzere, toplam altı yıl dokuz ay sürecek şekilde planlanmıştır.

Projenin yapımı kısımlara bölünmüş olup, dördüncü kısım inşaatını Limak Holding üstlenmiştir.

Devlet güvenceleri ile her yaptıkları projede zenginleşerek çıkan Limak patronlarının payına düşen zenginlik iken, Limak işçisinin payına düşense iş cinayetinde ölmektir. İki hafta önce dördüncü kısımda viyadük inşaatında çalışan üç işçi kardeşimizin hayatını kaybettiği, bir kardeşimizin ağır yaralandığı iş cinayetinde en büyük neden patronların kâr hırsıdır.

Tıpkı diğer şantiyelerde olduğu gibi bizlere ölümleri reva gören patronlar, hakkımız olan maaşlarımızı da gasp etmektedirler.

Bizler, Kuzey Marmara Otoyolu işçileri olarak üç aylık maaş taleplerimize karşı sürekli olarak oyalanmaktayız.

Artık Yeter!

İnsanca şartlarda çalışmak için taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz.

• Yaşanan işçi cinayetindeki ihmaller gün yüzüne çıkarılmalı, sorumlular yargılanmalıdır.

• Üç aydır ödenmeyen maaşlarımız acilen ödenmelidir.

• Sigorta primlerimiz asgari ücret üzerinden değil, aldığımız maaş üzerinden yatırılmalıdır.

• Maaşlarımızın tamamı banka hesaplarına yatırılmalıdır.

• İşe girerken herhangi bir hak talebinde bulunmamamız için imzalatılan, tarihi olmayan istifa kağıtları tarafımıza verilmelidir.

• Şantiye koğuşlarının ve yemeklerin durumu insani koşullara getirilmelidir.

• Can güvenliğimizi tehdit eder hale gelen şantiye araçlarının tüm teknik kontrolleri yapılmalıdır.

• Şantiyede, sağlık ekibi ve ambulans hazır bulunmalıdır.

• Projenin hızlı bitmesi için dayatılan ağır imalat ve çalışma koşullarına son

verilmelidir.

Tüm Kuzey Marmara Otoyol İnşaatı İşçisi arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Gelin, patronlara karşı taleplerimizi haykırmak için birlikte mücadele edelim. Gelin, ölen işçi kardeşlerimizin hesabını örgütlenerek, bu koşullara boyun eğmeyerek soralım. Çünkü biliyoruz ki birlikte hareket edersek kazanacağız. Boyun eğmeyen tüm arkadaşlarımızı bu mücadele ağıyla dayanışmaya çağırıyoruz.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ ağında buluşalım, birlikte daha güçlüyüz.

KUZEY MARMARA OTOYOL İNŞAATI İŞÇİLERİ"