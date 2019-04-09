'Kromsan'da patronlar para, işçiler can derdinde'

Patronların Ensesindeyiz ağı, Mersin'de Şişecam'a bağlı Kromsan fabrikasında onlarca işçinin zehirlenmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Kromsan işçileri yalnız değildir. Patronların Ensesindeyiz diyerek çıktığımız yolda avukatlarımızla, doktorlarımızla, dostlarımızla ve Kromsan işçisiyle, fabrika içinde ve dışında mücadeleyi büyütüyoruz' denildi.

Mersin'de önceki gün Şişecam Kimyasal'a bağlı Kromsan fabrikasında kimyasal gaz sızıntısı sonucu onlarca işçinin zehirlenmesinin ardından, Patronların Ensesindeyiz ağı bir mesaj yayımladı.

Açıklamada, "İşçinin hayatının, patronlar için ne kadar ucuz olduğunu, ünitelerin tamir ve tadilatlarına ayrılması gereken paraların patronların cebine nasıl kâr olarak girdiğini çok iyi biliyoruz. Bir iş eldiveninden ya da bir iş ayakkabısından kâr etmek için bize uygun gördükleri çalışma koşullarını da, kendileri kazanırken bizi üç otuz paraya muhtaç ettiklerini de biliyoruz" denildi.

'KROMSAN'DA PATRONLAR PARA, İŞÇİ CAN DERDİNDE'

Patronların Ensesindeyiz ağı'nın mesajının tamamı şöyle: