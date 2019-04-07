Mersin'de gaz sızıntısı sonucu onlarca işçi zehirlendi

Mersin'de bulunan Şişecam Kimyasal'a bağlı Kromsan fabrikasında onlarca işçi gaz sızıntısı sonucu zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumu ağır.

Mersin'de bulunan Şişecam Kimyasal'a bağlı Kromsan bugün meydana gelen kimyasal gaz sızıntısı sonucu zehirlenen onlarca işçi hastaneye kaldırıldı. Nitrik aside maruz kaldığı tahmin edilen işçilerden birinin durumu ağır.

Bugün öğle yemeği sırasında gerçekleşen olayda soludukları havada değişik bir şey olduğunu fark eden işçiler ilerleyen dakikalarda fenalaşmaya başladı.

Öğle yemeğine çıkarken soludukları havadan zehirlenen işçilerin, nitrik aside maruz kaldıkları gelen bilgiler arasında. Sayıları 30 ile 40 arasında olduğu tahmin edilen işçilerin Mersin Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları, olayda zehirlenen işçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. İşçilerin bir kısmı hastahanenin acil servisinin kırmızı alanında müşahede altında tutuluyorlar.

soL'a konuşan işçilerden biri olayı şu şekilde anlattı: "Yemek için öğle arasına çıktık ve ardından nefes almakta güçlük çektik. Boğuk bir hava vardı. (Nitrik asit sızıntısı) yüzünden kendimizi işte zar zor yemekhaneye attık. Nefes almakta güçlük çekiyorduk. İyi gelir diye ayran içtik daha kötü olduk. Sonrasında çoğumuzu revire aldılar ardından hastaneye getirildik."