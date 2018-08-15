Konut satışları Temmuzda arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 123 bin 878 oldu. Geçtiğimiz aylarda konut satışlarındaki düşüşü durdurmak için hükümet kamu bankalarının faiz indirimleri başta olmak üzere çeşitli teşvikler uygulamış, inşaat şirketleri de indirim ya da vade uzatan kampanyalar düzenlemişti. Temmuz ayında teşviklerin ortadan kalmasıyla kredi kullanarak alınan konutlarda gerileme oldu. Kur, faiz ve enflasyon artarken konut fiyatlarının TL bazında düşmeye devam etmesi, servet sahibi kesimlerin 'yatırım aracı' olarak konuta yönelmesine yol açtı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz ayı konut satış istatistiklerine göre konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 123 bin 878 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR TOPLAMI AŞAĞI ÇEKTİ

Banka kredisi kullanarak alınan konutları ifade eden "ipotekli satışlar" 24 Haziran seçimleri öncesi uygulanan faiz indirimlerinin sona ermesi ve konut kredisi faizlerinin yeniden yükselmesine bağlı olarak geriledi. Geçmiş yıllarda konut satışlarının yüzde 35-40'ını oluşturan ipotekli satışların payı bu nedenle yüzde 24,5’e kadar geriledi. Temmuz ayında ipotekli satışlardaki düşüş yüzde 21,2, ipotekli satılan konut sayısı da 30 bin 405 oldu.

Diğer konut satışları ise Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 oranında artarak 93 bin 473 oldu. İstanbul 14 bin 499 konut satışı ve yüzde 15,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. Toplam konut satışlarındaki artışı sağlayan diğer konut satışlarındaki artışta kur, enflasyon ve faizdeki artışa rağmen TL bazında düşen konut fiyatlarının etkili olduğu, servet sahibi kesimlerin "uygun yatırım aracı" olarak konut aldığı düşünülüyor.

İlk defa satılan yani sıfır konut sayısı da 57 bin oldu, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artan bu grup toplam satışın yüzde 46,5’ini oluşturuyor.

Konut satış sayıları, 2017-2018

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2 bin 858 oldu. En çok konut alanlar Irak vatandaşları oldu.

ART ARDA TEŞVİKLER YAPILMIŞTI

Konut satışlarındaki düşüşün önüne geçmek için kimi kamu bankaları konut kredisi faizlerini yüzde 1,24-1,28 aralığından yüzde 0,98’e çekmişti. Konut satışlarında KDV ve tapu harcı indirimi de yapılırken, 41 inşaat şirketi ortak bir toplantıyla satış fiyatlarında yüzde 20 indirim yaptıklarını açıklamıştı.