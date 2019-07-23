'Kıdem tazminatlarımız için kırmızı alarm'

Birleşik Metal-İş Sendikası kıdem tazminatlarına yönelik tehdidin gittikçe yakınlaştığını belirterek 'Amaçları bellidir; İşverenleri yük olarak gördükleri kıdem tazminatından kurtarmak ve işçilerin bu hakkını da gasp ederek tamtakır ettikleri kasalarına yeni kaynak yaratmak' dedi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası (BMİS), kıdem tazminatlarına yönelik tehdidin yaklaştığını vurgulayan bir açıklama yayımladı.

TBMM yaz tatiline girerken aceleyle çıkartılan 11. Kalkınma Planı içinde kıdem tazminatlarının fona devredilmesi de yer aldı. Kabul edilen 11. Kalkınma Planında yeralan ifade şöyle: "Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecektir."

Bunun açık ifadesi kıdem tazminatlarının, Bireysel Emeklilikle birleştirilmek adı altında iç edileceğidir diyen BMİS, ''Bu gelişme kırmızı alarm demektir ve tehlikenin iyice yaklaştığını göstermektedir. Sendikamız için “kırmızı gömleklerimizi” giymenin zamanı gelmiştir'' dedi.

BMİS bütün bu kazanımlardan vazgeçilmeyeceğini, en sert cevabı vereceklerini belirtti ve ''İşvereni kıdem tazminatı vermekten kurtaran, işçinin işten çıkartıldığında kıdem tazminatı almasını engelleyen, üstelik en az 15 yıl bu tazminatı almaktan alıkoyan veya ancak emekli olduğunda yararlanabileceği ve bunu da miktar olarak şimdiki miktarın üçte biri oranında elde edebileceği bir sadakaya dönüştüren bu tasarıyı şiddetle reddediyoruz'' dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

KIDEM TAZMİNATI NE DEMEK?