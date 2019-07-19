11. Kalkınma Planı Meclis'ten geçti

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Meclis’e sunulan 11. Kalkınma Planı, salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul gündemine gelmişti.

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 11. Kalkınma Planı kapsamında "kıdem tazminatı reformu" adı altında atılacak adımlar işçilerin haklarına büyük bir saldırı niteliği taşıyor.



11. Kalkınma Planı’nda, “Üniversite hastanelerinin hastane işletmeciliği ayrıştırılarak, eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumuna imkân verecek şekilde yönetim, hizmet sunumu ve finansman yapısı itibarıyla sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır” deniliyor. Böylece üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri yeniden gündeme getiriliyor.



Öte yandan 11. Kalkınma Planı'nda ortaya koyulan hedeflerin 2014'te kabul edilen 10. Kalkınma Planı'yla karşılaştırıldığında sönük kaldığı görülüyor. AKP iktidarının özellikle 2023 hedeflerinde ciddi bir küçülmeye gitmesi, planlamalarda başarısız olunduğuna ilişkin belirgin veriler ortaya koyuyor.

