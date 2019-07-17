Üniversite hastanelerinin bakanlığa devri tartışılıyor

Ekonomik sorunlarla boğuşan üniversite hastanelerinin durumu ile ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Üniversitelerin esas yapması gereken eğitim. Hastane hizmeti ise bir işletmeciliktir” dedi.

11. Kalkınma Planı ile birlikte üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri yeniden gündemde.

11. Kalkınma Planı’nda, “Üniversite hastanelerinin hastane işletmeciliği ayrıştırılarak, eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumuna imkân verecek şekilde yönetim, hizmet sunumu ve finansman yapısı itibarıyla sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır” deniliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Üniversitelerin esas yapması gereken eğitim. Hastane hizmeti ise bir işletmeciliktir” diyerek bu konuda yapmayı amaçladıkları düzenlemenin ilk işaretini verdi. Hastanesi olan üniversitelerle, rektörlerle bir araya gelip bu konuyu tartışmak istediklerini söyledi.

'REKTÖRLERİN TAVIR ALMASI GEREKİYOR'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise Bakan Koca’nın açıklamalarına tepki gösterdi. TTB Başkanı Sinan Adıyaman,“Üniversite hastaneleri o kadar zor duruma geldi ki işler yürümüyor. Malzeme alımında sıkıntılar var. Dolayısıyla rektörler istese de istemese de ekonomik olarak zor durumda kaldıkları için muhtemelen mali olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlanmak isteyeceklerdir. Bunu kabul etmemeleri ve buna itiraz etmeleri gerekiyor. Üniversite hastanelerinin ne için bu hale geldiği belli ve tepkilerini dile getirip bir tavır ortaya koymaları gerekiyor. Üniversite hastanelerinin, rektör atamalarından bölüm başkanı atamalarına kadar demokratik sisteme geçmesi gerekiyor. Özerk üniversite yapısının Türkiye’ye gelmesi, mevcut iktidarın üniversite hastanelerini ekonomik olarak zor duruma sokmaktan vazgeçmesi gerekiyor” dedi.