11'inci Kalkınma Planı'nı açıklayan Erdoğan 10'uncuyu unuttu: 2023 hedefleri çöktü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla TBMM'ye sunulan 11. Kalkınma Planı'nda ortaya koyulan hedeflerin 2014'te kabul edilen 10. Kalkınma Planı'yla karşılaştırıldığında sönük kaldığı görülüyor. AKP iktidarının özellikle 2023 hedeflerinde ciddi bir küçülmeye gitmesi, planlamalarda başarısız olunduğuna ilişkin belirgin veriler ortaya koyuyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla TBMM'ye sunulan 11. Kalkınma Planı'na göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedeflenirken, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleri bulunuyor.

AKP'nin 2014 yılında belirlenen 10. Kalkınma Planı'na bakıldığında hedefleri oldukça küçülttüğü görülüyor.

BİR ÖNCEKİ KALKINMA PLANININ 2023 HEDEFLERİ NEREDEYSE İKİ KATIYDI

10. Kalkınma Planı'nda belirlenen 2023 hedeflerinde GSYH’nin 2 trilyon dolara, kişi başına gelirin 25 bin dolara yükseltilmesi; ihracatın 500 milyar dolara çıkarılması; işsizlik oranının yüzde 5’e düşürülmesi; enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi bulunuyordu.

Bugün açıklanan planda yer alan hedeflerin, 2014'te belirlenen 2023 hedeflerinin neredeyse yarısına düştüğü görülüyor.

2018 VERİLERİ HEDEFLERDEN ÇOK UZAK

10. Kalkınma Planı'nda yer alan 2018 hedeflerinde GSYH'nin 1,3 trilyon dolara yükseltilmesi, kişi başına gelirin 16 bin dolara yükseltilmesi, ihracatın 277 milyar dolara çıkarılması, işsizlik oranının yüzde 7,2’ye düşürülmesi bulunuyordu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018 verilerinde ise GSYH 784 milyar dolar, kişi başına gelir 9 bin 632 dolar, ihracat 167 milyar 945 milyon dolar, işsizlik oranı yüzde 11'de kaldı.