İşsizliğin fotoğrafı: 222 kişilik kadroya 5 binden fazla işsiz başvurdu

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kanalizasyon şirketi TİSKİ 222 işçi alacağını duyurdu, 5 binden fazla işsiz başvurdu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin kanalizasyon şirketi TİSKİ, dört gün önce işçi alacağını duyurdu. Büyükşehir belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru, TİSKİ ise kimyager, tekniker ve teknisyen alacak.

İş arayanlar, başvuruların alındığı Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi önünde toplanırken kuyruğun sonu görünmedi. Belediye ekipleri de kuyrukta bekleyen adaylara çay, kahve ve su ikramında bulundu.

Başvuru sayısının 5 bini aştığı bildirildi. Başvurular 12 Aralık’ta sona erecek.

Konya’dan Trabzon’a giden Emrullah Bıyıklı, şunları söyledi: “Konya’dan iş başvurusu yapmak için geldik ama sırada sefillik çekiyoruz. İş başvurularında olması gereken boy, kilo ölçümü gibi ölçümlerin yapılmayacağı söyleniyor. Buna bir müdahale etmeleri lazım. Ön başvuruların internet üzerinden yapılması, mülakata çağrılacak kişilerin belirli günlerde çağrılması daha güzel olurdu. Saatlerdir burada sıradayız. Arkamızda da binlerce kişi var. Sıra almak için sıra bekliyoruz.”

İstanbul’dan Trabzon’a giden Burak Gül de itfaiye eri olmak için belediyeye başvurmuş. Gül şunları anlattı: “İtfaiye personeli alımı için İstanbul’dan geldim. İtfaiye personeli olmak için özel şartlar gerekiyor. Yalnız burada böyle bir şart yok. Herhangi bir ön lisans mezunu olan bir kişi de aynı bölüme başvurabiliyor. Bu da bu bölümü okuyan kişiler için haksızlık oluşturuyor.”