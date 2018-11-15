Geniş tanımlı işsizlik yüzde 18 oldu

Kriz işsizlik oranlarını yukarı çekiyor. Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,1 olarak açıklanırken, geniş tanımlı gerçek işsizlik oranı hem önceki yıla hem de bir önceki aya göre artarak yüzde 18'e yükseldi. Kadınlarda gerçek işsizlik oranı ise yüzde 26,4 oldu!

Krizin derinleşmesine bağlı olarak işsizlik oranları da hızla yükseliyor. TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı işgücü verilerine göre, resmi istihdam ve işsizlik göstergelerinde bozulma sürüyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde işsiz sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 48,3 oldu. Tarım sektöründe ise 256 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 745 bin kişi arttı. İstihdam edilen kişi sayısının yüzde 19,4’ü tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,1’i inşaat, yüzde 54’ü ise hizmet sektöründe oldu.

İşgücü 2018 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 756 bin kişi artarak 32 milyon 989 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 54,3 oldu. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 74,1, kadınlarda da 0,6 puanlık artışla yüzde 34,9 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 34 olarak gerçekleşti.

2018 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,2 oranında artarak 4 milyon 296 bin kişi oldu.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 18

TÜİK tarafından yayımlanan göstergelerin dışında işsizlik için daha açıklayıcı bir veri olarak geniş işsizlik bir alternatif gösterge olarak hesaplanıyor.

İşsizlerin sayısına, iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramayanlar, çalışmaya hazır olup çeşitli nedenlerle iş aramayanlar, belli aylarda çalışıp yılın büyük bölümünde işsiz durumda olan mevsimlik işçiler ve daha fazla çalışmak istemesine rağmen haftalık 40 saatin altında çalışanları ifade eden eksik istihdam da dahil edildiğinde, geniş (gerçek) işsizlik oranına ulaşılıyor.

soL'un hesaplamalarına göre, geniş tanımlı işsizlik Ağustos ayında yüzde 18 olurken, geniş tanımlı işsizlerin sayısı ise 6 milyon 352 bine ulaştı. Önceki yılın aynı dönemine göre yükselişe işaret eden bu rakamlar, krizin etkilerine işaret ediyor. Bir önceki yıl aynı ayda yüzde 17,3 olan geniş tanımlı işsizlik hızlı biçimde arttı.

Geniş tanımlı işsizlik kadınlarda çok daha yüksek düzeyde. Kadınlarda gerçek işsizlik oranı yüzde 26,4 düzeyinde hesaplandı. Bir önceki yıla göre 0,8 puan artış görülen kadın işsizliğinin düzeyi, ev kadınları dışında çalışabilir yaştaki ve çalışmak isteyen her dört kadından birisinin işsiz olduğunu gösteriyor.

GENÇLER ATIL NÜFUS HALİNE GELİYOR

TÜİK rakamlarına göre, 15-24 yaş arası genç nüfusun yüzde 28,6'lık kesimi, ne istihdamda ne de eğitimde yer alıyor. 3 milyon 228 bin genç, ne eğitimine devam ediyor ne de istihdam ediliyor.

Genç kadınlarda ne istihdamda ne de eğitimde yer alan nüfusun oranı ise yüzde 38,2 gibi yüksek bir orana ulaştı.

Gençlerdeki bu kesimin 525 bininin yükseköğretim mezunu olması ise dikkat çekiyor.