İŞKUR inceleme raporu: Flormar'da sendikalı işçilere baskı var

Kocaeli'de sendikalı oldukları için patronlar tarafından işten çıkarılan Flormar işçilerinin mağduriyeti İŞKUR'un inceleme raporuna da yansıdı.
Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından inceleme sonucu hazırlanan raporda, sendikal baskının tespit edildiği ifade edilerek, "Bu işten çıkışların olmasının gerçekçi olamayacağı izlenimini müfettişliğimizde bıraktığı, işveren tarafından işyerinde işçiler üzerinde sendikal baskı kurularak işçilerin istifaya zorlandığı kanaatine varıldığı (...) işçiler tarafından açılmış davaların devam ettiği, çıkış sebeplerine dair nihai kararın yargı tarafından verilecek olması sebebiyle bu aşamada müfettişliğimizce işveren hakkında idari yönden yapılacak bir işlem bulunmamaktadır" denildi.
İŞKUR'un Petrol İş Sendikası'na hitaben yazdığı raporun tam metni şöyle: