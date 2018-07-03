İŞKUR inceleme raporu: Flormar'da sendikalı işçilere baskı var

Kocaeli'deki Flormar'da sendikaya üye oldukları için işten atılan ve üzerilerinde baskı kurulan işçilerin direnişi sürerken, işçilere yönelik 'sendikal baskı' İŞKUR'un inceleme raporuna da yansıdı. İŞKUR'un Petrol İş Sendikası'na ilettiği raporda, 'Flormar işçileri üzerinde sendikal baskı kurulduğu, işçilerin sendikadan istifaya zorlandığı kanaatine varıldığı' vurgulandı.

Kocaeli'de sendikalı oldukları için patronlar tarafından işten çıkarılan Flormar işçilerinin mağduriyeti İŞKUR'un inceleme raporuna da yansıdı.

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından inceleme sonucu hazırlanan raporda, sendikal baskının tespit edildiği ifade edilerek, "Bu işten çıkışların olmasının gerçekçi olamayacağı izlenimini müfettişliğimizde bıraktığı, işveren tarafından işyerinde işçiler üzerinde sendikal baskı kurularak işçilerin istifaya zorlandığı kanaatine varıldığı (...) işçiler tarafından açılmış davaların devam ettiği, çıkış sebeplerine dair nihai kararın yargı tarafından verilecek olması sebebiyle bu aşamada müfettişliğimizce işveren hakkında idari yönden yapılacak bir işlem bulunmamaktadır" denildi.

İŞKUR'un Petrol İş Sendikası'na hitaben yazdığı raporun tam metni şöyle: