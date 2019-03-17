Hekimlerin direnişi yüz yaşında

14 Mart'ın yüzüncü yıldönünümünü kutlayan Türk Tabipler Birliği, bugün İstanbul Kadıköy'deki buluşmasında müdaleye devam mesajı verdi. soL HD Türkiye'nin dört bir yanından eylem için İstanbul'a gelen hekimlere sağlık alanındaki durumu sordu.





Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) 14 Mart'ın yüzüncü yıldönümünü andığı etkinliklerin son halkası İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen buluşma oldu. TTB'nin çağrısıyla ülkenin dört bir yanındaki tapip odalarından İstanbul'a gelen hekimler, öğle saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin kapısında toplanmaya başladı. Daha sonra kortej oluşturarak Kadıköy Rıhtım Meydanı'na geçen hekimler burada konuşmalar yaparak 14 Mart'ın yüzüncü yılını andı.

'Mücadeleye devam'

İlk olarak İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip bir konuşma yaptı ve hekimlerin hem topluma hem de kendi mesleki değerlerine sorumlulukları üzerinde durdu. Sağlık sisteminin baştan aşağı yenilenmesi vurgusunun hakim olduğu konuşmasında Saip, hekimlerin sorumluluklarını yerine getirmek için mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Ardından mikrofonu alan TTB Başkanı Sinan Adıyaman, hekimlerin yüzüncü yıl bildirgesini okudu. 100 yıl önce işgale karşı direniş başlatan hekimlerin Cumhuriyet tarihi boyunca hep ilerici ve aydınlanmacı değerlerin sahiplenicisi olduğunun vurgulandığı bildirgede bugünkü gündem başlıkları üzerinde de duruldu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen TTB'ne bağlı odaların isimlerinin ve destek veren katılımcıların da kürsüden selamlandığı etkinlik sloganlarla sona erdi.