Flormar patronları saçmalığı tırmandırıyor: Fabrika doktoru üretimde poz verdi

Sendika üyesi oldukları için 120 kişiyi işten atan Flormar patronları, üretim sahasında fabrika doktoruna poz verdirdi.

Sendika üyesi oldukları için işten çıkarılan Flormar işçilerinin direnişi sürerken, patronlar saçmalığı tırmandırmakta ısrarcı görünüyor.

Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızı sosyal medyada paylaştığı mesajda, fabrika doktorunun atılan işçiler yerine üretim sahasına çekildiğini söyledi.

120 işçiyi işten atan, direnişteki arkadaşlarını alkışlayan, selamlayan işçilerin de zorla istifa ettirildiği fabrikadan gelen ve Şivan Kırmızı'nın "Flormar fabrika doktoru sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin yerine üretimde çalışıyor. Hipokrat yaşasaydı utancından ölürdü" mesajıyla paylaştığı görüntü şöyle;

Flormar patronunun, işçi açığını kapatmak için fabrikaya taşeron işçi sokmaya çalıştığı biliniyor.

Flormar'da sendika örgütlenmesi için yürütülen mücadele, 11 gündür fabrika önündeki direnişle devam ediyor.