Flormar'da direniş sürüyor

Sendikalaştıkları için işveren tarafından işten çıkarılan Flormar işçileri, haklarına sahip çıkmak ve işten çıkarmaları protesto etmek için direnişe başladı. Petrol-İş'ten yapılan açıklamada sendika düşmanı tutumunu sürdüren işverenin ramazan ayında işten çıkarmalara devam ettiği, işçilerinse sonuna kadar direneceklerini belirttiği ifade edildi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan ve ülkenin önde gelen kozmetik firmalarından birisi olan Flormar'da işçiler, sendikalaştıkları için işten çıkartılıyorlar. Bugün itibariyle işten çıkarılan işçi sayısı 115'e ulaştı. İşveren önce sendikalaşma çalışmasının öncü işçilerini işten çıkarırken, şimdi başlayan direnişe destek veren işçileri işten atmaya başladı. Öyle ki, tezgah başında birlikte çalışırken işten atılıp direnişe geçen işçi arkadaşlarını alkışladığı için işçiler kapı önüne konulmaya başlandı.

Sendikadan yapılan açıklamada "Ramazan ayında Flormar'da büyük bir işçi kıyımı gerçekleştiriliyor. İşveren sendika düşmanı tutumunu, fabrikada baskıları artırarak ve işten çıkarmalarla sürdürüyor" denildi.

FLORMAR'DA ÖRGÜTLENME SÜRECİ

Flormar'da sendikalaşma çalışmaları, 2018 yılının Ocak ayında başladı ve bu süreç sonunda işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğu Petrol-İş Sendikası'nda örgütlendiler.

Flormar işçisi, Anayasa ve yasalarda belirtilen en temel hakkını kullandı ve Petrol-İş Sendikası'na üye oldu. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çoğunluk tespiti başvurusuna olumlu yanıt geldi ve Bakanlık da işyerinde çoğunluğun sağlandığını teyit etti.

Ancak işçilerin sendikal haklarına hiçbir saygısı olmayan Flormar işvereni, işyerinde sendikalaşma iradesini kırmak ve örgütlenme sürecini yokuşa sürmek için, çoğunluk tespiti kararına itiraz etti.

Flormar işçisi, Mart ayında örgütlenmenin başında işverenin 12 işçiyi farklı gerekçelerle işten çıkarmasına gereken yanıtı sendikalaşmayı hızlandırarak verdi. Bu sırada, Flormar yönetimi, sendikaya üye yüzlerce Flormar işçisinin örgütlenme iradesini kırmak için harekete geçti. İşyerinde baskı ve yıldırma politikalarına başvuran yönetim, işçiyi sendikadan istifaya zorladı.

Baskılarla işçileri sendikadan istifa ettiremeyeceğini anlayan Flormar yönetimi, çareyi işçi çıkarmakta görerek, çalışanların yasal ve Anayasal haklarını kullanmasını engelleyerek suç işlemeye başladı.

Petrol-İş Sendikası Mayıs ayının başından itibaren, işverenin bu tutumunu protesto etmek üzere kitlesel basın açıklamaları dahil birçok eylem gerçekleştirdi. İşveren sendikanın ve işçilerin örgütlenme iradesine sahip çıktığı ve işvereni sağduyuya davet ettiği bu uyarı eylemlerinin ardından toplu işten çıkarmalara başladı.

FLORMAR'DA DİRENİŞ BAŞLADI

15 Mayıs Salı günü toplu işten çıkarmalara karşı, işverenin sendika düşmanı tutumunu protesto etmek üzere Flormar fabrikasının önünde direniş başladı. Direnişe fabrikada çalışmaya devam eden sendika üyelerinden de yoğun bir destek sunuluyor.

Flormar işvereni, bu desteği kırmak için direnişin başladığı günden itibaren destek veren işçileri de çıkarmaya başladı. 18 Mayıs Cuma günü itibariyle işten çıkarılan işçi sayısı 115'e ulaştı. Tam bir işçi kıyımı yaşanan Flormar'da direniş, her geçen gün kamuoyunda daha fazla ses getiriyor.

YVES ROCHER KENDİ İLKELERİNİ ÇİĞNİYOR

Flormar'ın çoğunluk hissesine sahip olan Fransız kozmetik tekeli Yves Rocher, “kadınların güzelliği için çalıştığı”nı ve “insana ve doğaya saygı”yı marka mottosu olarak benimsiyor. Marka saygınlığı adına, çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Ancak, sahibi olduğu Flormar'da işçilerin en temel haklarına saygı göstermediği gibi sendikalaştıkları için onları işten çıkartıyor.

Dünyaya, doğa ve ekolojiye saygı gösterdiğini iddia eden Yves Rocher altına imza attığı uluslararası belgelere de aykırı hareket ediyor.

Yves Rocher firması, faaliyetlerini yürütürken Birleşmiş Milletler Küresel İlkelerine saygı duyacağını imza altına almış bir firma. 10 maddelik BM Küresel İlkelerinin 3'üncüsü diyor ki: “İşverenler, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli...”

Flormar yönetimi bu ilkeleri ihlal ederek; şirketin asıl sahibi Yves Rocher'nin uyacağını ileri sürdüğü ilkeleri de çiğneyerek işçinin sendikalaşma hakkını gasp ediyor.

KADINLAR İÇİN ÜRETEN FLORMAR KADINLARI İŞTEN ÇIKARIYOR

7 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Flormar iki bin farklı ürün çeşidiyle kadınlara yönelik kozmetik ürün üretiyor. Hedef kitlesi kadınlar olan Flormar ve Flormar'ın bağlı olduğu Yves Rocher, bir yandan kadınların güzelliği için çalıştıklarını belirtirken diğer yandan çoğunluğu kadınlardan oluşan çok sayıda işçiyi sendikalaştıkları için işten çıkardı.

Şimdi çoğu kadın olmak üzere direnen Flormar işçileri, işten çıkarmalara karşı, sendikalaşma haklarına ve onuruna sahip çıkmak için eylemlerini sürdürüyorlar.

Yasal ve Anayasal haklarını kullanarak sendikalaşan Flormar işçileri, tüm sendikalar ve emek dostu duyarlı kamuoyundan destek ve dayanışma bekliyorlar.

