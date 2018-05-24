Faiz kararına kim ne dedi?

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının kurda dengelenme sağlayıp sağlamayacağı tartışılıyor. Reel faizi yüzde 4,5-5'e taşıyan kararın etkilerinin kalıcı olmayacağını, ithalat düzeyinin ve dış finansman ihtiyacının yüksekliği nedeniyle kurdaki artışın devam edeceği öne sürülürken enflasyonda da artış bekleniyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) dün akşam aldığı 300 baz puanlık politika faizi artışına ilişkin değerlendirmelerde reel faizin yüzde 4,5-5 aralığına çıktığını belirterek olumlu bulan yorumların yanısıra, artışta geç kalındığı yetersiz kalacağını öne sürenler de bulunuyor. Türkiye'nin esas sorununun ithalattaki artışa bağlı olarak dış açık ve cari açığın kontrol edilemez hale geldiğini söyleyenler de var.

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI DURMUŞ YILMAZ: GEÇ VE AZ

Eski Merkez Bankası Başkanı, İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Durmuş Yılmaz, Twitter'da paylaştığı yorumda "Merkez Bankası kararı geç ve az, iletişimi güçlendirmek adına sadeleşme de yapılmalıydı. En önemlisi siyasi akıl kirlenmesinden vaz geçildiğine ve kurumlara saygı gösterileceğine toplumun ve piyasaların ikna edilmesi. Bunlar kurda istikrarın olmazsa olmazları" dedi.

HALUK BÜRÜMCEKÇİ: FAİZ ARTIŞI YETERLİ

Dünya gazetesine değerlendirme yapan AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık iyi bir tepki verdiğini belirterek, "Enflasyonun yükseleceği nokta dikkate alındığında bu faiz artışı yeterli diye düşünüyorum. Kurdaki oynaklık açısından yeterli olmasa da kısa süre sonra 7 Haziran'daki PPK'da bir hamle şansı daha var. Gerektiği takdirde o toplantıda da adımlar atılabilir" ifadelerini kullandı.

"Sadeleşme adımları piyasada kafa karışıklığına neden olabilir ve Merkez Bankası istediği tepkiyi alamayabilirdi. Sadeleşme kozunun da halen elinde olduğunu ve sonraki PPK toplantılarında kullanabileceğini unutmamak lazım. Kur tarafına bakıldığında para politikası açısından bir aksiyon ihtiyacı olduğu ortadaydı. Bu açıdan PPK'nın 7 Haziran'daki toplantısını beklemeden aksiyon alması olumlu olmuştur. Hükümetten ve ekonomi yönetiminden de PPK'ya destek mesajları gelirse etkisi daha kalıcı ve yüksek olacaktır" diyen Bürümcekçi karar sonrası dövizdeki köpüğün gittiğine dikkati çekti ve ekonomi yönetiminin bundan sonraki söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

TUFAN CÖMERT: ENFLASYON TARAFINDA RAHATLAMADIK, SADECE KURDAN 3 PUAN ARTIŞ GELECEK

Bloomberg HT'ye konuşan Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Tufan Cömert, 2018 başından beri yaklaşık yüzde 20 değer kaybeden TL'nin enflasyon üzerine 2 yıllık vadede 3 puan baskı oluşturmasını beklediğini kaydetti:

"300 baz puan artışla enflasyon tarafında rahatladık mı? Hayır. Petrol fiyatı artmaya devam ediyor. İçerde mali genişlemenin yarattığı iç talep baskısı devam ediyor. Seçimden sonra 1 ay belki de daha uzun bir süre iç talebin mali teşviklerde yüksek seviyede devam ettiğini göreceğiz. Enflasyonun artık tek hane olmayacağını herhalde çok tartışmamıza gerek yok. Her yüzde 10’luk değer kaybı 2 yıllık vadede 1.5 puan enflasyona yansır. Bunlar geriden gelerek yansıyor. Sene başından beri şu düşüşle bile yüzde 20 üzerinde değer kaybettik. 2 yıllık vadede sadece kurdan 3 puan gelecek enflasyon var. Bütün bunların sonucunda kur 4.10-4.20’lere gelirse ve Merkez Bankası bu kadar sıkmaya gerek yok derse veya bundan sonra tekrar faiz artırmam diye düşünürse maalesef yine ters tepebilir. Çok hassas bir noktadayız. Bir süre yüksek faiz ortamında yaşayıp spekülatif saldırıları bertaraf etmemiz lazım."

IŞIK ÖKTE: TÜRKİYE'NİN SORUNU İTHALAT

Bloomberg HT'ye konuşan TEB Yatırım BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte, ithalat düzeyinin yüksekliği, gelişmelerin enflasyona etkilerine dikkat çekti:

"Türkiye’nin sorunu büyüme değil. Türkiye’nin sorunu ithalatın yüzde 30-35 artması. Bizim cebimizdeki kredi kartlarıyla gidip İphone, televizyon almamız. TL varlık yatırımcı ofisine gidip Türkiye’nin yeni hikayesi olarak ne anlatabilirsiniz? Biz 3 ay evvel geldiğimizde yüzde 9-9.5 enflasyondan konuşuyorduk. Şimdi 11-12 oldu ama bak bazı adımlar atılacak enflasyon burada zirveyi gördü. Enflasyon beklentileri TCMB anketinde düşmeye başlayacak dersek, cari açık zirveyi gördü, düşmeye başlayacak dersek. Bak bunlar ne güzel hikayeler. Bu akşamki açıklamalarda ilk defa bu hikayeyi gördüm. En az TCMB hareketi kadar değerli. Londra mülakatında, yabancı yatırımcının TL’yi açığa satması için neden göreceği şeyler söylenmişti."