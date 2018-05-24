Erdoğan altın rezervlerini İsviçre'ye aktarıyor

İsviçre basını Merkez Bankası'nın 19 tonluk altın rezervini ABD'den çekip Basel'deki BIS'e taşıdığını yazdı. Bu transferin Hakan Atilla davasıyla ilgili olası yaptırımlara karşı önlem olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Ancak Türkiye'nin son yıllarda artan altın ticareti ayrıca dikkat çekiyor. Başka ülkeler için merkez olma iddiasıyla muazzam düzeyde altın ithalatı yapılıyor.

İsviçreli yerel haber kuruluşu BZBasel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Fort Nox'ta bulunan 19 tonluk altın rezervini Basel'de bulunan Uluslararası Ödemeler Bankası'na taşıdığını öne sürdü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB), ABD'de Fort Nox'ta bulunan altın rezervlerini İsviçre'ye taşıdığı bildirildi. 19 ton civarında altının Uluslararası Ödemeler Bankası'na (BIS) yatırıldığı belirtiliyor.

Haberde BIS’in Basel'in en dikkat çekici binalardan birine sahip olduğu ve merkez bankalarının politikalarını koordine edildiği yer olduğu vurgulanıyor. Yüksek Güvenlik Bölgesi'nde bulunan bankanın İsviçre'de özerk işlediği ve diplomatik olarak koruma altında olduğu belirtiliyor.

Türkiye ve ABD arasında yaşanan siyasi gerginliklerden dolayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son birkaç aydır döviz rezervlerini bozdurduğu ve altın stokladığı bilgisi de haberde yer alıyor. Merkez Bankası'nı daha fazla kontrol altına almayı amaçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'ye bağlılığı azaltmayı amaçladığı iddia edildi.

Halkbank CEO'su Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın da bu süreçte bir rolü olduğu tahmin ediliyor.

Altın rezervlerinin yanısıra ABD'de bulunan değerli metalleri de geri çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, bunları Bank of England ve BIS'e aktarması bekleniyor. Toplamda 28,6 ton altının ABD'den çekildiği bildirildi.

ALTIN İTHALATINDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Türkiye'nin altın rezervleri son yıllarda uçtu. Çin, Rusya ve Hindistan ile birlikte Türkiye'nin altın rezervi muazzam biçimde artarken, artış ithalatla karşılandı. Başka ülkeler için merkez olma iddiası dile getiriliyor. Ancak bu 'altın sevdası' yine de tam anlaşılamıyor.

