EMO: Havuzların elektrik tesisatı acilen denetlenmeli

Geçtiğimiz gün Çeşme'de lüks bir sitenin havuz bakımı sırasında iki işçinin hayatını kaybetmesi üzerine bir açıklama yayınlayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, havuzların denetlenmesi için acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada geçtiğimiz gün Çeşme'de lüks bir sitenin havuz bakımı sırasında hayatını kaybeden iki işçi hatırlatılarak, havuzların denetlenmesi için acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Açıklamada yaz aylarında özellikle havuzu bulunan binalarda ya da havuz işleten tesislerde elektrik kaynaklı kazaların sayısında yaşanan artışa dikkat çekilerek, "kazalar büyük ölçüde yeterli önlem alınmaması ve elektrik tesisatlarının denetlenmemesinden kaynaklanmaktadır" denildi. Kazalara neden olunmaması için elektrik tesisatlarının standartlara ve yönetmeliklere uygun tesis edilmesi, işletme ve bakımına da önem verilmesi gerektiği vurgulandı.

Çeşme'de hayatını kaybeden iki işçiye değinen EMO açıklamasında "Söz konusu tesiste iyi projelendirilmiş, kontrolden geçmiş, kontrol sonrası eksikleri giderilmiş bir elektrik tesisatı olsaydı, olası insan hatalarına rağmen bu kaza önlenebilirdi" denildi.

Gerekli denetimlerin acilen yapılmasını öneren açıklamada, bina veya tesislerdeki elektrik ve elektronik sistemlerin kontrol edilmesi ve eksiklerinin belirlenmesi için EMO şubelerinden bilgi alınabileceği belirtildi.