Havuz bakımı yapan iki işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verdiği bilgiye göre, Behçet Özbek (51) ve Semih Kublay (28) İzmir Çeşme Alaçatı’da değeri milyonlarca lirayı bulan villaların yer aldığı sitedeki havuzun bakımını yaparken elektrik akımına kapıldı.
İki işçinin yaşamını yitirdiği alanda kaçak akım rölesinin bulunmadığı belirtildi.
Behçet Özbek, 51 yaşında...
Semih Kublay, 28 yaşında...
İzmir Çeşme Alaçatıda değeri milyonlarca lirayı olan villaların yer aldığı sitedeki havuzun bakımını yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdiler...
Kaçak akım rölesinin bulunmadığı belirtiliyor.. pic.twitter.com/hDJmxvcOgg
— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) 6 Haziran 2019