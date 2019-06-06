Havuz bakımı yapan iki işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

İzmir Çeşme'de lüks bir sitede bulunan havuza bakım yaparken kaçak akım rölesinin bulunmaması sebebiyle elektrik akımına kapılan iki işçi yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verdiği bilgiye göre, Behçet Özbek (51) ve Semih Kublay (28) İzmir Çeşme Alaçatı’da değeri milyonlarca lirayı bulan villaların yer aldığı sitedeki havuzun bakımını yaparken elektrik akımına kapıldı.

İki işçinin yaşamını yitirdiği alanda kaçak akım rölesinin bulunmadığı belirtildi.