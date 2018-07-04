DİSK: Tüm ücretlere enflasyon oranında zam yapılmalı

DİSK Yönetimi Kurulu tarafından yapılan açıklamada enflasyondaki hızlı yükseliş değerlendirildi ve tüm işçi ücretlerine enflasyon farkı eklenmesi talep edildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu tarafından yapılan enflasyon değerlendirmesinde son 15 yılın en yüksek enflasyon oranına ulaşıldığı, Türkiye’nin yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik kısır döngüsüne girdiği tesbit edildi. Bu saptamalardan hareketle tüm işçi ücretlerine enflasyon farkı eklenmesi talep edildi.

‘TÜM ÜCRETLİLERİN EKMEĞİ KÜÇÜLDÜ’

Haziran ayında tüketici fiyatları (TÜFE) artışının yıllık yüzde 15,4’e ulaştığı, gıda ve ev eşyasında artışı yüzed 18,9, ulaştırmada ise yüzde 24,3 olduğu belirtildi. Enflasyonun “düşük ücretli, yoksul ve emekli tüketiciler” açısından daha yüksek olduğu vurgulanan açıklamada yaz aylarında sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlaması ve enflasyonun düşmesi beklenirken bu yıl tersi olduğuna dikkat çekildi. “Tüm ücretlilerin ekmeğinin küçüldüğü” belirtildi.

‘ENFLASYON ARTMAYA DEVAM EDECEK’

Açıklamada üretici fiyatları (ÜFE) artışının yüzde 2,37 olduğu, ara mallar artışının yüzde 28,5, enerji fiyatlarının ise yüzde 34,9 olduğuna işaret edilerek üretici fiyatları artışının tüketici fiyatlarına yansımaya devam edeceği, enflasyonun gelecek aylarda da artacağı ifade edildi.

Seçim sonrası yapılan zamların henüz verilere yansımadığının altı çizilen açıklamada Temmuz ve Ağustos aylarında daha yüksek enflasyon oranlarıyla karşılaşılacağı belirtildi. Benzer şekilde kurdaki artışın da yansımaya devam edeceği kaydedildi.

‘19 MİLYON ÇALIŞANIN GELİRLERİ ERİYOR’

DİSK açıklamasında enflasyondaki hızlı artışın 19 milyon civarındaki ücretli ve maaşlı çalışanın gelirlerinin reel olarak erimesine yol açtığı belirtilerek asgari ücret başta olmak üzere ücretlerin “revize edilmesi”, enflasyon oranında artış yapılması talep edildi.