İş cinayeti: Yol yapımında çalışan taşeron işçiyi hafriyat kamyonu ezdi

Hisarcık-Simav yolu yapım çalışmaları sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan taşeron işçi yaşamını yitirdi.

Kütahya'da Hisarcık-Simav yolu yapım çalışmalarını sürdüren özel şirketin Tokat köyü yakınlarındaki çalışma alanına sabah işe başlamak için gelen iki çocuk babası 45 yaşındaki taşeron işçi Mehmet Akbaş, hafriyat malzemesi almak için geri manevra yapan Cevdet Ö. yönetimindeki kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Durumu fark eden yol yapım görevlileri ve işçiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri işçi Mehmet Akbaş’ın hayatını kaybettiğini belirlediler. Akbaş’ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hisarcık Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.