İş cinayeti: Suriyeli işçi plastik öğütücüsüne düşerek yaşamını yitirdi

Adana'da bir plastik fabrikasında plastik öğütücüsüne düşen 20 yaşındaki Suriyeli işçi yaşamını yitirdi.

Adana'da bir plastik fabrikasında plastik öğütücüsünü temizlerken içine düşen Suriye uyruklu 20 yaşındaki işçi Halef Alacra, başka bir işçinin durumu fark etmeyip makineyi çalıştırması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesindeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadaki plastik öğütücüsünü temizleyen Halef Alacra, bilinmeyen bir nedenle makinenin içine düştü. Arkadaşının öğütücüye düştüğünü fark etmeyen başka bir Suriyeli işçi de makineyi çalıştırması sonucu Alacra yaşamıı yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alacra'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öğütücüyü çalıştırdığı öne sürülen ve ismi açıklanmayan Suriyeli işçiyi gözaltına alındı.