CHP'li belediyenin işten attığı işçi direndi ve kazandı: İşine dönüyor

İzmir'de CHP'li Bornova Belediyesi tarafından 696 sayılı kanun hükmünde kararname bahane edilerek işten çıkartılan belediye işçisi Ahmet Işıkoğlu, 14 günlük direniş ve açlık grevinin ardından işine geri dönüyor.

İzmir'de Bornoa Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde altı yıldır çalışan işçi Ahmet Işıkoğlu, CHP'li belediye yönetimi tarafından 695 ve 696 sayılı KHK'ler bahane edilerek ve "güvenlik soruşturması" öne sürülerek işten atılmıştı.

Birçok belediyede "güvenlik soruşturması" ve "arşiv araştırması" bahaneleriyle işten çıkartılan işçiler işe geri alınırken; CHP'li Bornova Belediyesi işçi Ahmet Işıkoğlu işine geri dönme talebiyle açlık grevi başlatmıştı.

İŞİNE GERİ DÖNECEĞİNİ DUYURDU

Işıkoğlu 14 günlük mücadelenin ardından, işe geri alınacağının Twitter hesabından duyurdu.

Işıkoğlu'nun paylaşımları şöyle:

Sevgili dostlar ; işçi sınıfı tarihin de sayısız örnekle bildiğimiz direnişin zaferle sonuçlanacağı gerçeği Bornova pratiğin de bir kez daha kendini doğruladı. Bugün öğleden sonra Bornova belediyesiyle yapacağımız protokolden sonra iş hakkımı kazanmış olucam. — Ahmet Işıkoğlu (@ahmetisikoglu) 24 Mayıs 2018