CHP'li belediyenin işten attığı işçi açlık grevini sürdürüyor

İzmir'de CHP'li Bornova Belediyesi tarafından 696 sayılı kanun hükmünde kararname bahane edilerek işten çıkartılan belediye işçisi Ahmet Işıkoğlu, açlık grevini ve adalet arayışını sürdürüyor.

İzmir'de Bornoa Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde altı yıldır çalışan işçi Ahmet Işıkoğlu, CHP'li belediye yönetimi tarafından 695 ve 696 sayılı KHK'ler bahane edilerek ve "güvenik soruşturması" öne sürülerek işten atıldı.

Birçok belediyede "güvenlik soruşturması" ve "arşiv araştırması" bahaneleriyle işten çıkartılan işçiler işe geri alınırken; CHP'li Bornova Belediyesi işçi Ahmet Işıkoğlu'nu işe almamakta direniyor.

İşe iade edilmesi talebiyle açlık grevine başlayan Işıkoğlu, AKP'nin işçi düşmanı politikaları ile muhalifleri tasfiye etmeye çalıştığını, CHP'li Bornova Belediyesi'nin de AKP'nin bu tavrına ortak olduğunu söyledi.

Kadro beklerken işinden olan Işıkoğlu, çalıştığı Uğur Mumcu Kültür Merkezi önündeki açlık grevini sürdürmekte kararlı.