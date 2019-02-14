CHP'li belediyede işçiler grev kararını astı: 'İş, adalet, özgürlük' sloganı atıldı

İstanbul'da CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, grev kararını belediye kapısına astılar.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) üyeleri, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.'nin kapısına grev kararı astı.

Levent Birlik Parkı'nda toplanan belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan yaklaşık 200 işçi, "İş, adalet, özgürlük", "Toplu sözleşme hakkımız engellenemez", "İşçi hakları kutsaldır" sloganları atarak, Nispetiye Caddesi'ndeki Beşiktaş Belediyesi'ne yürüdü.

Belediye binası önünde açıklama yapan Genel İş 1 No'lu Şube Sekreteri Taner Yayla, Beşiktaş Belediyesi'yle toplu sözleşme masasına oturmak için sendika olarak dört aydır girişimlerde bulunduklarını ancak hiçbirinden sonuç alamadıklarını aktardı.

Yayla, şöyle devam etti: "Bizler 12 milyon işçinin hakkı için mücadele ediyoruz. Taleplerimiz 2019 yılındaki asgari ücret farkının işçilere yansıtılması, çalışma süresinin 40 saat ile sınırlandırılması, ücretlere dayalı şartların yerine getirilerek yüzde 4'e mahkum edilmemesini talep ediyoruz. Bu zaten yasal hakkımız. 40 günlük süreleri var eğer bu süre içerisinde toplu sözleşme masasına oturulmazsa grev hakkımızı kullanacağız."

Konuşmanın ardından Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.'nin kapısına grev pankartı asan işçiler buradan ayrıldı.