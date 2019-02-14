Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler bugün grev kararı asıyor

İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nde Genel-İş Sendikası ile Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girdi. İşçiler bugün grev kararını asıyor.

İstanbul'da CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde işçiler bugün grev kararını asıyorlar.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Genel İş Sendikası İstanbul 1 No'lu şubemize bağlı Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. (Beşiktaş Belediyesi iştiraki) ile Eylül 2018 ayından bu yana yürüttüğümüz 2018-2020 dönemlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz tüm iyi niyet ve çabalarımıza rağmen, işverenin uzlaşmaz tavrı yüzünden anlaşmayla sonuçlanmamış olup, grev kararımızı Beşiktaş Belediye Personel Hizmetleri A.Ş. kapısına üyelerimizin katılımıyla asacağız."