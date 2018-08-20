Çapa Tıp'ta ücretleri ödenmediği için hak arayan emekçileri dekanlık tehdit etti

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarının performansa ücretlerinin iki aydır ödenmediği, bu haksızlığa tepki gösteren işçiler hakkında da yasal işlem başlatılacağı ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarının performansa ücretlerinin iki aydır ödenmediği, buna itiraz eden işçiler hakkında da yasal işlem başlatılacağı ortaya çıktı.

BirGün gazetesinden Sevcan Akgül’ün haberine göre Çapa Tıp Fakültesi’nde görev yapan personelin döner sermaye ek ücretleri iki aydır ödenmiyor. Uğradıkları haksızlığı “Çapa’da emek hırsızlığı var” sözleriyle sosyal medyada dile getiren işçilerin eyleminin “izinsiz” olduğu öne sürülerek haklarında yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

BASIN AÇIKLAMASI İLE SESLERİNİ DUYURACAKLAR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve İstanbul Tabip Odası ise konuya dair 29 Ağustos’ta basın açıklaması yapacağını duyurdu. Hakları gasp edilen ve haklarını aradıkları için tehdit edilen sağlık çalışanları, “Hak aramak suç değil, hastane yönetimi tarafından işten atılmakla tehdit edilmek suç” diyerek basın açıklamasına destek çağrısında bulundu.