Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı: Yol bekçileri olsaydı kaza yaşanmazdı

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş, yol kontrolü yapan yol bekçileri görevlerine devam ediyor olsaydı böyle bir kazanın yaşanmayabileceğini söyledi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş, yol kontrolü yapan yol bekçisi kadrosunun beş yıl önce kaldırıldığını belirterek görevde olsalardı kazanın yaşanmayabileceğini söyledi.

Duvar gazetesine konuşan Bektaş, “Demiryollarıyla ilgili ‘yol bekçisi’ dediğimiz, günlük rutin yaya olarak yol kontrolünü yapan arkadaşlarımız vardı. Yol bekçileri yaklaşık beş yıl önce kaldırıldı. Dolayısıyla şu anda yol kontrolü yapılmıyor” dedi.

“Kamu kurumlarında birçok personelde eksiltmeye gidildi” diyen Bektaş, “İş kâra döküldü, emniyet tedbirleri maliyetli olduğu için kaldırıldı. Kısa zaman önce büyük bir bakımdan geçmiş bir bölge orası ama ne yazık ki bu olay yaşandı. Yol bekçileri olsaydı böyle bir kaza olmazdı muhtemelen” şeklinde konuştu.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın kazanın hava muhalefeti nedeniyle meydana geldiği şeklindeki açıklamasını eleştiren BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, “Ya doğa faciası ya da bu işin fıtratında var diyecekler ama bunlara karşı önlem almak gerekiyor. Meteoroloji hava koşullarıyla ilgili bilgi veriyor. Burası yağış alan bir bölge. Daha önce de kar ve kötü hava şartları dolayısıyla kapanan bir yol ve bakımı yakın bir zamanda yapılmıştı. Ancak önlem alınabilirdi” dedi.