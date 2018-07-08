Tren kazasında ihmal çok önlem yok

Demiryolu uzmanı bir mühendis Tekirdağ'daki kazayı soL’a değerlendirdi. Teknik hata olduğunu, köprü ve menfez çıkışları için alınması gereken risk önlemlerinin alınmadığını vurgulayan soL okuru mühendis, aynı zamanda bu tür arızalı durumlarda çok önemli rol üstlenen ‘yol bekçileri’nin özelleştirme uygulamaları kapsamında devre dışı bırakılmasının da kaza olasılığını artırdığını vurguladı.

soL - İstanbul