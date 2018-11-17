Bireysel emeklilikten çıkanların sayısı artıyor

Sermayeye kaynak aktarımı aracı olan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ayrılan emekçi sayısında eylül ayından itibaren belirgin bir artış yaşandı. Son dört ayda sistemden 85 bin 550 kişi ayrıldı.

Sermayeye kaynak aktarım araçlarından biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) son dört ayda 85 bin 550 kişi ayrıldı. İki ayda BES'teki kaynak 918,6 milyon TL eridi.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, BES’te haziran sonuna kadar devam eden katılımcı sayısındaki artış trendi temmuz ayından itibaren tersine döndü. Haziran sonunda 6 milyon 984 bine çıkan katılımcı sayısı, bu tarihten sonra hızla gerileyerek 2 Kasım itibarıyla 6 milyon 898 bine düştü. Çıkanlar arasında sadece 8 bin 402 kişi emekli olduğu için ayrıldı, kalanı emeklilik dönemini beklemeden tasarrufunu çekmeyi tercih etti.

Sektörden yetkililer kredi faizleri yüksek olduğu için nakiti biten vatandaşların bu yöntemi tercih ettiğini söylerken, kriz dönemlerinde bireysel emeklilik tasarruflarında erime olduğunu belirtti. Eylül ayından itibaren sistemden belirgin bir kaçış olduğuna dikkat çekildi. Sistemden çıkanlar tasarruflarını ortalama 1-1,5 ay sonra BES şirketinden geri alabildiği için katılımcı fon tutarındaki erimeyse ağustos ayından itibaren kendini gösterdi. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerine göre yılın ilk yarısında sisteme 61 bin 429 kişi katıldı. İlk 6 ayda gelenlerin yüzde 132’si kadar katılımcı 4 ayda çıktı.

OTOMATİK KATILIM SİSTEMİYLE 4,1 MİLYAR KAYNAK OLUŞTU

BES sahibi olan katılımcıların sisteme bugüne kadar yatırdıkları para 75,3 milyar TL. Devlet, sisteme teşvik amaçlı, katılımcıların ödediği katkı payının yüzde 25’i kadar miktarı da kendisi yatırıyor. Bu şekilde BES’e giren kaynak 10,7 milyar TL. Neticede 17 yılda fonların getirisi dahil BES’te toplanan tutar ise 86 milyar liraya ulaştı. BES’te 86 milyar liralık kaynağa ek, otomatik katılım sistemi ile 4,1 milyar lira kaynak oluştu. Ortaya çıkan kaynak toplam gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3’ünü ancak buluyor. Bu oran OECD ülkelerinde yüzde 51, gelişen ülkelerde ise yüzde 17. Sistemde ciddi devlet katkısına rağmen gelinen seviye hükümeti tatmin etmiyor. Uzmanlar, BES’e yeterli ilgi olmamasının nedenlerinin başında Türkiye’de ortalama hane halkının gelirinin düşük olmasını gösteriyor. Diğer yandan, başta konut olmak üzere hane halkının altın ve döviz gibi alternatif tasarruflara olan ilgisi de BES’e katılımı düşürüyor.

