Bankalar Türk Telekom'a el koyduklarını doğruladı

Türk Telekom'un alacaklı bankaları, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, bir açıklama yaparak şirketin hisselerini devralmak için 'özel amaçlı şirket' kurulduğunu doğruladı.

Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesine sahip Otaş'ın kredi borçlarını ödeyememesinden dolayı bankaların 'Özel Amaçlı Kurum' - SPV yoluyla şirket yönetimini devralacağı bildirilmişti. Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "OTAŞ'ın borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin mutabakat" başlıklı açıklama yapıldı ve söz konusu bilgi doğrulandı. Her bankanın ayrı ayrı yaptığı açıklamada, "Türk Telekom'un ana hissedarı olan OTAŞ'a kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için bankamızın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varılmıştır" denildi.

Otaş'a kredi sağlayan 29 yerli ve yabancı bankalar arasında Akbank'ın 1,7 milyar dolar, Garanti Bankası'nın 1 milyar dolar, İş Bankası'nın 500 milyon dolar alacağı bulunuyor. Kredi verenler arasında BNP Paribas ve Deutsche Bank da bulunuyor.

HİSSELERİN YÜZDE 55'İ 'ÖZEL AMAÇLI BİR ŞİRKET' TARAFINDAN DEVRALINACAK

Bankaların açıklamasının tamamında şu ifadeler yer alıyor:

"Mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ'ın sahibi olduğu, Türk Telekom'un ihraç edilmiş sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen 1.925.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınması planlanmaktadır. İşlemin tamamlanması yeni şirket nezdinde yeniden yapılandırılacak krediye ilişkin sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması, gerekli kurumsal, idari ve her türlü onay ve izinlerin tamamlanması ve sözleşmeler tahtında gerekli koşulların sağlanmasına tabidir.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler ilerleyen dönemde kamuya duyurulacaktır."