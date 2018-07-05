Alacaklı bankalar Türk Telekom'u yönetmek için 'özel kurum' oluşturuyor

Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesine sahip Otaş'ın kredi borçlarını ödeyememesinden dolayı bankaların 'Özel Amaçlı Kurum' - SPV yoluyla şirket yönetimini devralacağı belirtiliyor

Türk Telekom'a 4,75 milyar dolar kredi sağlayan bankaların şirketi devralmak için SPV ("Special Purpose Vehicle": "Özel Amaçlı Kurum") kurma sürecinde son aşamaya gelindiği aktarılıyor. Konu Mayıs ayında gündeme gelmiş, bankaların Türk Telekom'un yönetimini üstleneceği haberleri duyulmuştu. Nitekim bu konuda daha somut bir adım SPV kuruluş haberleriyle geldi.

Bloomberg'de yer alan haberde bankaların yüzde 90'ının Türk Telekom'un hisselerine sahip Otaş'ı kontrol etmek için özel amaçlı kurumun oluşturulmasına resmen onay verdikleri, kalan yüzde 10'unun ise Perşembe gününe kadar onaylayacağı belirtiliyor.

BANKALAR KREDİ PAYLARI ORANINDA SPV'YE ORTAK OLACAK

Bankaların Otaş'a verdikleri krediyle orantılı olarak SPV'den pay alacağı ifade ediliyor. Uluslararası bankaların ise vergi nedenlerinden dolayı ayrı bir kurum oluşturacakları belirtiliyor. Otaş, Türk Telekom'daki yüzde 55'lik hissesine karşılık borçlarını yeniden yapılandırmak için 2013'te kredi almıştı.

Bu yıl büyük düşüş yaşayan Türk Telekom'un İstanbul Borsası'ndaki hisseleri yüzde 5,1 artışla 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek artış oranını yakalarken, Akbank hisseleri yüzde 1,9, Garanti Bankası yüzde 2, İş Bankası ise yüzde 2,7 düzeyinde artış gösterdi.

TEB'de yatırım uzmanı olan Akif Daşıran, "Piyasa, bankaların hisselerini satma ihtimalinden dolayı Türk Telekom'a ek indirim uyguluyor. Bankaların özel amaçlı kurumlara katılım sağlaması bu riski ortadan kaldırır" yorumunda bulundu.

TL'NİN DEĞER KAYBI DOLAR KREDİ ÖDEMESİNİ İYİCE ZORLAŞTIRIYOR

Otaş'ın Eylül 2016'dan bu yana kredi ödemesi yapamamasından dolayı bankalar ve şirket arasındaki görüşmelerin tıkandığı belirtiliyor. Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle Türk Telekom gelirleri üzerinden alınan payın da düşmesinin dolar bazlı kredi ödemesini zorlaştırdığına dikkat çekiliyor.

Hazine ve Türkiye Varlık Fonu yoluyla Türk Telekom'da yüzde 30'luk hissesi bulunan Türkiye hükümetinin SPV oluşturulmasını desteklediği söyleniyor.

EN BÜYÜK KREDİTÖRLER: AKBANK, GARANTİ VE İŞ BANKASI

Otaş'a kredi sağlayan 29 yerli ve yabancı bankalar arasında Akbank'ın 1,7 milyar dolar, Garanti Bankası'nın 1 milyar dolar, İş Bankası'nın 500 milyon dolar alacağı bulunuyor. Kredi verenler arasında BNP Paribas ve Deutsche Bank da bulunuyor.

SPV NEDİR?

"Special Purpose Vehicle" (SPV) ya da "Özel Amaçlı Kurum", özelleştirmeler ve kamu-özel işbirliği projelerinde sıkça rastlanan birden fazla ortağın bulunduğu ya da bir varlığın devralındığı durumlarda kullanılan bir ayrı şirket yapısı. Alıcılar açısından hem hisseleri oranında sorumlu olmayı, ortak olunan varlık ya da projeye ilişkin yükümlülüklerinin sınırlandırılmasını sağlayan bir yapı. 2000'lerdeki özelleştirmelerin büyük bölümünde alım yapan sermaye gruplarının geçiş aşamasında vergi kolaylıkları nedeniyle SPV'ler üzerinden devri tercih ettiği görülmüştü.