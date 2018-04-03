Bakan Sarıeroğlu'ndan 'taşeron' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, binlerce işçinin işsiz kaldığı taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

AKP'nin taşeron işçisine kadro veriliyor adı altında binlerce işçiyi işsiz bırakan düzenlemesinde sona gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

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DİSK'TEN TEPKİ

DİSK Genel-İş Genel Yönetim Kurulu, konuya ilişkin bugün bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Yıllardır mücadelesini verdiğimiz kadro bekleyen 900 binden fazla taşeron işçiyi ve aileleriyle birlikte 4 milyon kişiyi ilgilendiren taşeron işçilere kadro konusu, başta belediyelerde çalışan taşeron işçiler olmak üzere yüzbinlerce işçinin kadro haklarının gasp edilmesi ve binlerce işçinin de, işinden edilmesiyle sonuçlanmaktadır" denile açıklamada, "Sendikalarla ve Meclis’te görüşülmeden KHK ile yapılan düzenleme için taşeron sorununu çözmeyecek tersine yıllarca devam edecek adaletsizlikler ve yeni sorunlar yaratacaktır demiştik. 2 Nisan 2018 yani dün itibariyle taşeron şirketlerde çalışan işçilerin merkezi idarelerde kadroya yerel idarelerde ise belediye şirketlerine geçiş süreci tamamlandı. Ancak ne yazık ki sürecin başladığı ilk günden bugüne belirsizlik, karmaşa ve bunların doğurduğu endişe devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu maddelere yer verildi: