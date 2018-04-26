'Aydınlık, Erdoğan'ın sandığında değil'

soL Haber’e konuşan Sarkuysan işçisi, 1 Mayıs’ta kalabalık bir şekilde Maltepe’de, TKP kortejinde olacaklarını vurguladı.

Otomotiv, makine, elektrikli teçhizat, fabrikasyon metal ürünleri, ana metal sektörleri Türkiye’de ekonomisinin büyümesinin sahici kısmını sırtlanan sektörler. Daha doğrusu metal emekçileri son birkaç yılda büyük bir yük üstlendi. Ekonomideki tüm kırılganlıklara, şişen finans balonuna rağmen ihracat artışına dayalı olarak anılan sektörlerin üretiminde muazzam artışlar görüldü. Söz konusu üretim artışları, yeni işçi istihdam ederek değil, ağırlıklı olarak çalışmakta olan işçilerin daha fazla çalışmaya zorlanmasıyla elde edildi. Metal sektöründe sermaye, karlarını artırırken işçilere fazla mesai düştü.

Metal işçileri 1 Mayıs’a ağırlaşan çalışma koşulları ve artan baskıya karşı örgütlenme çalışmalarına hız vererek hazırlanıyor. soL Haber, Gebze Sarkuysan fabrikasında çalışan bir işçi ile 1 Mayıs hazırlıklarını ve 24 Haziran seçimlerini konuştu.

SARKUYSAN: İSMİ BÜYÜK ÜCRETLER DÜŞÜK

Karların çok yüksek olduğu metal sektöründe çalışma koşulları nasıl?

Çalıştığım fabrikada, Sarkuysan’da Birleşik Metal İş sendikası örgütlü. Buna rağmen çalışma koşullarımız her geçen gün ağırlaşıyor. Sürekli daha fazla üretim isteniyor. Özellikle fazla mesailer çok yoğun oluyor. Bazen 150-180 saat fazla mesai yapan arkadaşlarımız var. Gebze bölgesinde bu kadar çok fazla mesai yapan fabrika var mıdır, zannetmiyorum. İşçilerin çoğunda bel ve boyun fıtığı var. Hem işimizin gereği hem de fazla mesai ve yoğun çalışmadan dolayı… Sarkuysan ismi büyük ama ücretler düşük, dolayısıyla mesai yapmak zorundayız geçinmek için.

TKP KORTEJİNDE OLACAĞIZ

Sarkuysan işçisi ne yapacak 1 Mayıs'ta?

Bizler Sarkuysan’daki TKP’li işçiler olarak fabrikadaki işçi arkadaşlarla görüşüyoruz. Çalışmalarımızı bire bir görüşerek, teker teker anlatarak yapıyoruz. Bu görüşmeleri hem fabrika içinde hem de fabrika dışında yapıyoruz. Bire bir görüşmeler daha etkili oluyor. Bununla birlikte tüm tanıdıklarımızı davet ediyoruz. 1 Mayıs günü Maltepe’de, oldukça kalabalık bir şekilde TKP kortejinde olacağız, çalışmalarımız devam ediyor.

AYDINLIK ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU’NUN SANDIĞINDA DEĞİL

24 Haziran seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Kimsenin halkı düşündüğü yok, herkes seçim konuşuyor yine... Şu anda fabrikada çay molalarında en çok konuşulan konu olmaya başladı. Bu sohbetlerde genel olarak Erdoğan gider mi, Kılıçdaroğlu ve Akşener gibi karşısına çıkacak adaylar tartışılıyor. Bu tartışmalarda biz de TKP’nin ne düşündüğünü, bu seçimlerden emekçilerin çıkarına bir şey çıkmayacağını, başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu, işçi sınıfını örgütlemeye ve siyasete ağırlık verilmesi gerektiğini ve bunu işçi sınıfı partisi ile yapacağımızı anlatıyoruz. Ve diyoruz ki bu ülkede aydınlık Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun sandığından değil işçi sınıfının nasırlı ellerinden çıkacak…