Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

AKP ile yaptığı zam pazarlığı sonrası tepkilerin odağında olan Türk-İş, emekçilerin Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.
TÜRK-İŞ Araştırmasının Ağustos 2019 ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.058,72 TL.
Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.705,94 TL.