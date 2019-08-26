Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

AKP ile yapılan zam pazarlığı sonrası eleştirilere konu olan Türk-İş, Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.058,72 TL.