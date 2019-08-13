Türk-İş Başkanı mikrofonları fark etmedi, gerçek tutumu ortaya çıktı

Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinde hükümetin düşük teklifini kabul eden Türk-İş Başkanı Ergun Atalay'ın mikrofonlara yansıyan sözleri dikkat çekti. Basın açıklaması sırasında mikrofonların kayıtta olduğunu fark etmeyen Atalay, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a 'Uzatsak işi karıştıracağız, en azından kapattık böyle' dedi.

Türk-iş Genel Başkanı Ergun Atalay'ın kamu işçileri için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin düşük zam teklifini kabul etmesinin ardından dün düzenlenen basın toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk'a söylediği sözler dikkat çekti.

Atalay basının mikrofonlarının kayıtta olduğunu fark etmedi ve kendi mikrofonunu kapatarak Bakan Selçuk'a "Uzasa işi karıştıracağız, en azından kapattık böyle" dedi.

Fox TV Ana Haber'de yayımlanan görüntülerde Atalay'ın ayrıca basın toplantısında Bakan Selçuk'a "Tarım Bakanlığı geçicilerini çözeceğim diye söyle buradan sen" dediği ve Selçuk'un bunun üzerine "Tarım Bakanlığı'ndaki geçici işçilerin durumunu da yakın zamanda inşallah çözeceğiz" açıklamasını yaptığı görüldü.

Türk-İş yaklaşık 200 bin kamu işçisine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren artış talep etmiş, düşük ücretlerin de 3 bin 500 liraya çekilmesini talep etmişti. Hükümet ile Türk-İş arasında dün imzalanan sözleşmeye göre ise kamu işçilerine 2019 yılı için yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak.

Atalay'ın Selçuk'a söyledikleri işçilerin tepkilerine yol açtı.