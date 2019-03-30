Yeni Zelanda saldırısı sonrası Facebook'tan canlı yayınları kısıtlama kararı

Yeni Zelanda'da camilere silahlı saldırı anlarının Facebook üzerinden canlı yayınlamasının ardından Avustralya'da terörü teşvik eden sosyal medya şirketleri yöneticilerine ağır cezalar uygulanması gündeme getirildi. Facebook'tan yapılan açıklamada ise canlı yayınların kısıtlanması üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere düzenlenen silahlı saldırı anının Facebook üzerinden canlı olarak yayımlanmasının ardından sosyal medya şirketleri eleştirilerin odağında.

Avustralya, terörü teşvik eden sosyal medya şirketleri yöneticilerine 3 yıla kadar hapis cezası ve suçlu bulunan şirkete yıllık cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası verilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya getirmeye hazırlanıyor.

Tasarıya ile sosyal medya şirketlerinin terör ve şiddet içerikli paylaşımları hızlıca kaldırmaları talep edilecek. İlgili kurul tarafından “hızlı” bulunmayan şirketlere ceza uygulanacak.

FACEBOOK: DAHA FAZLASI YAPILMALI, CANLI YAYINLARI KISITLAYACAĞIZ

Facebook CEO’su Sheryl Sandberg tarafından yapılan açıklamada ise şirketin “daha fazlasını yapması gerektiği” kabul edilerek, canlı yayınların kısıtlanması ile ilgili çalışmalara başlanacağı sözü verildi.

Sandberg, New Zealand Herald gazetesine gönderdiği mektupta “Birçoğunuz Facebook gibi çevrimiçi platformların, saldırının korkunç videolarını dağıtmak için nasıl kullanıldığını doğru bir şekilde sorguladınız ... Daha fazlasını yapmamız gerektiğine dair tepkiler aldık, buna katılıyorum” ifadelerine yer verdi.

Facebook Yeni Zelanda'daki olayın birinci gününde videonun 1.5 milyon kopyasını sildiklerini açıkladı. Facebook, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu kopyaların 1.2 milyonunun yüklenme aşamasında engellendiğini açıklamıştı.

Sosyal medya şirketi ayrıca montajlanmış videoları da kaldıracağını açıklamıştı ancak bu videolara halen internette ulaşılabiliyor.