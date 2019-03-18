Teknoloji şirketleri Yeni Zelanda saldırı videosunun yayılmasını durduramıyor

Sosyal medya şirketleri Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta Cuma günü iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların zanlısı Brenton Tarrant'ın çektiği video görüntülerini ve saldırıyla ilgili paylaşımlarını engelleyemiyor.

Sosyal medya şirketleri Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta Cuma günü iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların zanlısı Brenton Tarrant'ın çektiği video görüntülerini ve saldırıyla ilgili paylaşımları engellemede zorlanıyor.

Facebook Yeni Zelanda'daki olayın birinci gününde videonun 1.5 milyon kopyasını sildiklerini açıkladı. Facebook, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu kopyaların 1.2 milyonunun yüklenme aşamasında engellendiğini söyledi.

Teknoloji şirketi ayrıca montajlanmış videoları da kaldıracağını açıklamıştı ancak bu videolara halen internette ulaşılabiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Facebook ve diğer sosyal medya şirketlerinin olaya yanıtları konusunda "daha fazla soruyu" yanıtlamaları gerektiğini söyledi.

Ardern "Bu medya platformlarının çok daha geniş bir erişimi var. Bu Yeni Zelanda'nın çok ötesinde" dedi.

Yeni Zelanda'daki en büyük telekom şirketi Spark NZ Reuters'a açıklamasında saldırı videosunu yayan "düzinelerce" siteye erişimi durdurduklarını söyledi.

Yeni Zelanda polisi videonun artık "sakıncalı yayın" sınıfına alındığını, yaymanın ya da videoya sahip olmanın bir suç olduğunu açıkladı.