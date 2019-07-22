WSJ: Trump, Erdoğan'a yaptırım konusunda güvence verdi

ABD’li senatörler, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda Donald Trump’a yönelik taleplerini iletirken, Wall Street Journal gazetesi, Trump’ın bundan kaçındığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konuda güvence verdiğini öne sürdü.

Rusya’dan S-400 sevkiyatının başlamasının ardından yaptırım tartışmaları sürerken, Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Erdoğan'a yaptırım olmayacağı yönünde güvence verdiğini iddia etti.

İLK ADIM F-35

ABD geçen hafta Rus yapımı S-400 füzelerini satın aldığı gerekçesiyle Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmak için düğmeye basmıştı. Bunun ardından Cumhuriyetçi senatörler, Ankara’ya yaptırım çağrısı yapan bir önergeyi Senato’ya sunmuştu.

Trump da Cumhuriyetçi senatörlere davetiye göndermiş ve önde gelen isimleri Türkiye yaptırımlarıyla ilgili toplantı yapmak üzere Beyaz Saray’a davet etmişti.

Beyaz Saray Kongre üyelerine gönderdiği mesajda, Trump’ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a danıştıktan sonra karar vereceğini duyurdu. Ayrıca konunun başkanlık yetkisi dahilinde olduğunu vurguladı. İki ismin de yaptırımdan yana olduğu belirtiliyor.

TRUMP 'GÜVENCE VERDİ' İDDİASI

Ancak Donald Trump’ın danışmanlarına Türkiye’ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediğini söylediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu yönde güvence verdiği öne sürüldü.

Wall Street Journal, bu iddiasını görüşmeler hakkında bilgi sahibi ABD'li ve yabancı kaynaklara dayandırdığını vurguladı.

Haberde, Erdoğan’ın Haziran ayında Japonya’daki G20 Zirvesi sırasında Trump ile yaptığı görüşmede S-400’ler konusundaki tansiyonu düşürmeye çalıştığı belirtildi.