Washington Post'a Erdoğan tepkisi: Editör mü aldınız?

Erdoğan'ın 'Yeni Zelanda teröristi ve IŞİD'in kumaşı aynıdır' başlıklı makalesini yayımlayan Washington Post gazetesine sosyal medyadan bir dizi tepki geldi. Erdoğan'ın Yeni Zelanda'daki saldırıyı seçimler için propaganda konusu yaptığı vurgulanırken, bir sosyal medya kullanıcısı 'Erdoğan gazetenizde o kadar sık yazıyor ki! Editör mü aldınız!' dedi.

ABD'nin Washington Post gazetesine, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Zelanda teröristi ve IŞİD'in kumaşı aynıdır" başlıklı makalesini yayımlamasının ardından, özellikle sosyal medyada çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının videosunu mitinglerinde kullanan, Avustralyalı saldırgan üzerinden "Elin oğlu Yeni Zelanda'da medeniyetimize karşı düşmanlığını en kanlı şekilde oraya seriyor. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz" ve "Dedeleriniz gibi sizi de tabutta geri göndeririz" gibi mesajlar veren Erdoğan'a platform sağladığı gerekçesiyle Washington Post'a sosyal medya kullanıcılarından bir dizi eleştiri geldi.

'EDİTÖR MÜ ALDINIZ?'

Eleştirilerde Erdoğan'ın "50 Müslümanın canını alan terör saldırısı üzerinden yerel seçimler için milliyetçi propagandayla oy toplamaya çalıştığı" ifadeleri yer aldı.

Sputnik'in aktardığına göre 'Ordoliberal' isimli kullanıcı "Ne halt yemeye Erdoğan'dan makale yayımlıyorsunuz" diye sorarken, 'Heavenly breez' adlı kullanıcıysa "Erdoğan gazetenizde o kadar sık yazıyor ki!!!! Editör mü aldınız!!!" dedi.

'​SİYASİ SUİİSTİMAL'

Gazeteci Christian Christensen "Washington Post, #Christchurch terörist katliamının videosunu siyasi mitingde gösteren Erdoğan'a bu konuda niye söz alanı veriyor? O bu katliamı göz göre göre suiistimal etti, siyasi prim yapmak için öldürülenlerin onurlarını çiğnedi" dedi.



'İÇ SORUNLARDAN DİKKATLERİ DAĞITMAK İÇİN SALDIRIYI KULLANIYOR'

Politico Europe'un Türkiye haberlerini yapan Zia Weise de, Washington Post'un 6 ay içinde ikinci kez Erdoğan'ın makalesini yayımladığına dikkat çekerek ekledi:

"Bu arada Erdoğan 31 Mart seçimlerine günler kala iç sorunlardan dikkatleri dağıtmak için Christchurch saldırısını kullanıyor, mitinglerde milliyetçi/dinci hamaset için saldırganın videosunu kullanıyor."

'HERHALDE TÜM GAZETECİLERİ İÇERİ ATTIĞINDAN...'

​Washington Post'un Erdoğan'ın makalesiyle ilgili paylaşımının altına Türkiye'den bazı kullanıcılar da "Erdoğan makalede kınadığı katliamın görüntülerini mitiglerde hiç utanmadan gösteriyor, üstüne üstlük yüz yıllık Gelibolu barışı söylemini hem Avustralyalıları hem de Yeni Zelandalıları tehdit ederek bozuyor ve siz ona yer veriyorsunuz! Bravo!", "Herhalde tüm gazetecileri hapse attığından makaleyi yazmak kendisine düştü" gibi yorumlar bıraktı.