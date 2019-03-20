Erdoğan dışarıda başka konuştu: 11 Eylül'de yanınızda olduk, 60 yıldır NATO'dayız

Yeni Zelanda'daki cami saldırısını ardından "Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız" diye çok sert bir konuşma yapan Erdoğan, Washington Post'a yazdığı yazıda ise Türkiye'nin 60 yıldır NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, Batı'nın yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Washington Post'a yazarak Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırıyı değerlendirdi. Erdoğan yazısında Türkiye'nin Batı'yla bağlarını vurgulayarak, saldırganın manifestosuna değindi.

Saldırganın kendisine ve Türkiye'ye dair yaptığı atıfların değerlendirmeye değer olduğunu söyleyen Erdoğan, saldırgan Brenton Harrison Tarrant'ın Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini ve ülkenin çeşitli yerlerinde bulunduğunu hatırlattı.

Türk istihbaratının Yeni Zelanda ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde olduğunu bildiren Erdoğan, "gelecek saldırıların engellenmesi için çalışacaklarını" söyledi.

'NEFRET TOHUMLARI EKMEK İSTİYORDU'

Christchurch katliamını gerçekleştiren saldırganın, "Dünya tarihini ve Hıristiyan inancını çarpıttığını" yazan Erdoğan, saldırganın "insanlık arasında nefret tohumları ekmek istediğini" belirtti.

Yazıda "Terörün dini, dili ya da ırkı olmadığını tekrar tekrar dile getiren bir lider olarak, geçtiğimiz hafta gerçekleşen saldırıyı Hıristiyanlığın öğretileri, ahlakı veya ilkeleriyle bağdaştırmayı kategorik olarak inkar ediyorum" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRGAN İÇİN IŞİD BENZETMESİ

Erdoğan'ın yazısında Yeni Zelanda'daki saldırıyla IŞİD arasında benzerlik kurulurken, IŞİD'in de Christchurch saldırganı gibi "İstanbul'u yeniden fethetmek" istediği hatırlatıldı.

IŞİD'in "Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmek istediğini" aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye'deki terörist gruplara baskı uygulamasının sebeplerinden birinin bu olduğunu" söyledi.

Erdoğan yazısında Yeni Zelanda saldırganıyla, Türkiye, Fransa, Endonezya ve diğer yerlerde saldırılar gerçekleştiren IŞİD arasında fark olmadığını savundu.

'İSLAM DÜŞMANLIĞI LİBERAL DEĞERLERE AYKIRI'

Erdoğan'ın yazısında Yeni Zelanda saldırganına destek veren Avustralyalı senatör Fraser Annning'e tepki gösterilirken, "inancımızın terörle ilişkilendirilmesine karşı çıkıyoruz" denildi.

Yazıda "Ne yazık ki İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı gibi liberal değerlere aykırı görüşlere Avrupa ve Batı dünyasının diğer yerleri sessiz kaldı" ifadeleri kullanıldı.

'OSMANLI AVRUPA AİLESİNİN PARÇASIYDI'

Erdoğan, yazısında "Türkler yüzlerce yıllık vatanlarını teröristler talep ediyor diye terk etmeyecek" ifadelerini kullanırken, "hiçbir dini topluluğun, ulusun ya da grubun cani katillerce hedef alınmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Yazıda Türkiye'nin "Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olduğu" vurgusu yapılırken, Osmanlı'nın "Yüzlerce yıl Avrupa ailesinin parçası olduğu" iddiasında bulunuldu.

NATO VE 11 EYLÜL VURGUSU

Washington Post'a yazan Erdoğan, Yeni Zelanda saldırganının Türkiye'nin NATO'dan ayrılması talebine atıfta bulunarak, Türkiye ile Batı arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Türkiye'nin 11 Eylül saldırılarının hemen sonrasında "teröre karşı ittifaka katıldığını" söyleyen Erdoğan, "60 yıldan uzun süredir NATO'da bulunan Türkiye'nin stratejik hedefi Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmaktır" ifadelerini kullandı.

"Dostlarımız ve müttefiklerimizle tüm terörist gruplara karşı savaşmayı sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, bununla birlikte Batı'nın İslam düşmanlığıyla mücadele etme sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Erdoğan, İslam düşmanlığını Yahudi düşmanlığına benzeterek, bunların "insanlık suçu" olduğunu söyledi. Erdoğan yazısında Yeni Zelanda Başbakanı'nı da överek, "tüm Batılı liderler Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in cesaretinden, liderliğinden ve samimiyetinden ders almalı ve kendi ülkelerinde yaşayan tüm müslümanları kucaklamalı" dedi.