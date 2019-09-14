Venezuela'dan ABD'ye 'savunma antlaşması' yanıtı: Kendimizi savunmaya hazırız

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin kukla Venezuela muhalefeti ve 10 Latin Amerika ülkesinin katılımıyla yürürlüğe koyduğu bölgesel savunma antlaşmasına 'Venezuela, kendisini savunmaya hazır' sözleriyle karşılık verdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin kukla Venezuela muhalefeti ve 10 Latin Amerika ülkesiyle birlikte yürürlüğe koyduğu bölgesel savunma antlaşmasına ilişkin 'Venezuela, kendisini savunmaya hazır' açıklamasında bulundu.

Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Arreaza, "Kendimizi korumaya ve tepki vermeye hazırız. Kimsenin Venezuela topraklarını çiğnemesine izin vermeyeceğiz, cevap veririz ve umarız ki bu yaşanmaz" dedi.

Venezuela ordusunun Kolombiya sınırına 150 bin asker konuşlandırmaya başlamasına ilişkin de konuşan Arreaza, "Bir kardeş ülkeye asla saldırmayacağız, halkımızı ve toprak bütünlüğünü savunmak dışındaki hiçbir koşulda asla bir kardeş ülkenin topraklarını çiğnemeyeceğiz" açıklamasını yaptı.