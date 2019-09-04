Maduro'dan orduya 'hazırlıklı olun' talimatı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı orduya hazırlıklı olmaları talimatını verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, silahlı kuvvetlerine "Kolombiya hükümetinden gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olmaları" talimatını verdi.

Maduro "Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetler Stratejik Operasyonlar Komutanlığına talimat verdim. Sınırdaki tüm askeri birlikler, Kolombiya'dan Venezuela'ya karşı saldırı tehdidine karşı teyakkuzda" dedi.

Maduro her sene düzenlenen askeri tatbikatların bu sene 10 ve 29 Eylül tarihleri arasında Kolombiya sınırındaki Zulia, Taçira, Apure ve Amazonas'ta düzenleneceğini söyledi.