Venezuela üst düzey subayların isimlerini ABD'ye verdi: İşiniz kolaylaşsın

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin yaptırım uygulama sürecini kolaylaştırmak için Venezuela ordusunda görev yapan üst düzey subayların isimlerini Washington’a yollama talimatı verdi.
ABD Hazine Bakanlığı, bugün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurmuştu.
Savunma Bakanı Padrino Lopez, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Hazine Bakanlığı’nın devrimci Anayasa ve ulusal bağımsızlık savunucularına karşı yaptırım kotasını doldurma görevini kolaylaştırma amacıyla oraya, Venezuela ordusunda görev yapan üst subayların ve amirallerin tam listesini yollama emrini verdim” dedi.