Venezuela üst düzey subayların isimlerini ABD'ye verdi: İşiniz kolaylaşsın

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 6 kişiye yaptırım uygulamasının ardından açıklama yapan Venezuela Savunma Bakanı, ABD'nin 'işini kolaylaştırmak amacıyla' üst düzey subayların isimlerini Washington’a gönderme talimatı verdiğini söyledi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin yaptırım uygulama sürecini kolaylaştırmak için Venezuela ordusunda görev yapan üst düzey subayların isimlerini Washington’a yollama talimatı verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, bugün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurmuştu.

Savunma Bakanı Padrino Lopez, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Hazine Bakanlığı’nın devrimci Anayasa ve ulusal bağımsızlık savunucularına karşı yaptırım kotasını doldurma görevini kolaylaştırma amacıyla oraya, Venezuela ordusunda görev yapan üst subayların ve amirallerin tam listesini yollama emrini verdim” dedi.