ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar

ABD Venezuela’ya ‘insani yardım’ adı altında göndermek istediği kamyonları ülkeye sokmadığı gerekçesiyle Venezuela’nın 6 üst düzey güvenlik yetkilisine yaptırım kararını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Venezuela’ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.

Açıklamaya göre Venezuela’nın 6 üst düzey polis ve askeri yetkilisi ABD’nin yaptırım listesine alındı.

ABD’nin Venezuela’ya 23 Şubat’ta “insani yardım” adı altında göndermek istediği malzemelerin ülkeye girişine izin vermedikleri için yaptırım listesine aldığı isimler arasında Venezuela Ulusal Muhafız Komutanı Richard Lopez Vargas da bulunuyor.

Venezuela hükümeti ABD’nin “insani yardım” adı altında düzenlediği şovun ülkeyi işgal planının bir parçası olduğunu açıklamış ve sözkonusu malzemeleri taşıyan kamyonların ülkeye girişine izin vermemişti.

ABD Hazine Bakanlığı geçen ay ülkenin petrol şirketi PDSVA’yı hedef alan yaptırımlar açıklamış, pazartesi günü de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yakın isimlere yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.