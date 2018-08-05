Venezuela: Ulusal egemenliğimizin ihlali hiçbir koşulda kabul edilemez

Venezuela Savunma Bakanı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya suikast girişimi sonrası yaptığı açıklamada bunun bir darbe girişimi olduğunu belirterek 'Hiçbir koşulda ulusal egemenliğimizin ihlal edilmesini kabul etmeyeceğiz' dedi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Maduro’ya suikast girişimi sonrasında bir açıklama yaparak “Hiçbir koşulda ulusal egemenliğimizin ihlal edilmesini kabul etmeyeceğiz” dedi.

Maduro’ya karşı girişilen eylemi korkakça olarak niteleyen Lopez, suikast girişiminin Maduro hükümetine karşı bir darbe girişimi olduğunu kaydetti.

Lopez “Cani ve korkak sağın bu unsurlarının Venezuelalıların barış ve demokrasi yolunu seçtiklerini anlaması daha neye mal olacak? Bu çocukça tutum daha ne kadar sürecek?” diye konuştu.

Lopez, saldırının Simon Bolivar’a karşı olduğunu dile getirerek, 200 yıl sonra hainlerin ve oligarşinin aynı amaçla hareket ettiğini belirtti.

Lopez konuşmasında suikast girişiminde yaralanan 7 askerle dayanışmasını da ifade etti.

'FANİLALI ASKERLER'

Öte yandan kendilerine "Fanilalı Askerler Ulusal Hareketi" (Movimiento Nacional Soldados de Franela) adını veren grup, Twitter’da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi. Sözkonusu Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Operasyon C-4 yüklü iki drone’un başkanlık tribününe uçurulmasını içeriyordu. Keskin nişancılar drone’ları hedeflerine varmadan önce vurdu. Bu sefer işe yaramadı ama yaraması an meselesi” denildi.

Venezuela'da geçen yıl kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına el bombalarıyla saldıran eski polis memuru Oscar Perez'in de grupla bağlantılı olduğu ileri sürülüyor.

ABD’DEN AÇIKLAMA

Fox News’a konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ABD'nin olayla bir ilgisi olmadığını ileri sürerek Maduro hükümetini suçladı. Bolton “Kesin olarak diyebilirim ki ABD hükümetinin bu olayda bir dahli yoktur” ifadesini kullandı. Bolton, olayın arkasında Maduro hükümetinin olma ihtimali olduğunu iddia etti.

Nicolas Maduro olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı finanse edenlerin ve planlayanların ABD'nin Florida eyaletinde yaşadığını duyurmuş ve "Umarım Trump yönetimi kıtamızdaki barışçıl ülkelerde saldırılar gerçekleştiren terörist gruplarla savaşmaya gönüllüdür" demişti.

