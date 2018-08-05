Maduro'ya canlı yayında suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro canlı yayında suikast girişimine uğradı. Maduro saldırıdan yaralanmadan kurtuldu.

Venezuela'da başkent Caracas'taki askeri törende konuşma yaptığı sırada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bomba yüklü drone ile saldırı düzenledi. Maduro'nun olay yerinden uzaklaştığı, ancak 7 askerin patlama sonucu yaralandığı bildirildi.

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, Maduro'nun konuşması sırasında tören alanına üzerinde patlayıcı bulunan drone ile saldırı düzenlenmek istendiğini açıkladı. Rodriguez, Maduro'nun herhangi bir yara almadığını ve güvenli bir yerde olduğu bilgisini paylaştı.

Rodriquez ayrıca, patlama sırasında 7 askerin yaralandığını açıkladı.

Saldırının görüntüleri:

MADURO'DAN AÇIKLAMA

Suikast girişimine maruz kalan Maduro, saldırının ardında "sağ kanat emperyalist güçler" olduğunu söyledi.

"Bugün bana suikast düzenlemeye çalıştılar ve her şey Venezuela aşırı sağına ve Kolombiya aşırı sağına işaret ediyor ve bu saldırının ardındaki isim Juan Manuel Santos'tur" diye konuştu.

'DEVRİM İÇİN DAHA DA KARARLIYIM'

Maduro, saldırıyı düzenleyenlerin yakalandığını ve soruşturmanın sürdüğünü ilan etti.

Venezuela lideri, "Hayattayım ve size söyleyebilirim ki devrim için savaşmaya daha da kararlıyım" ifadelerini kullandı.

'SALDIRIYI HAZIRLAYANLAR ABD'DE YAŞIYOR'

Soruşturmanın ilk aşamasıyla ilgili de bilgi veren Maduro, saldırıyı finanse edenlerin ve planlayanların ABD'nin Florida eyaletinde yaşadığını duyurdu.

Nicolas Maduro, "Umarım Trump yönetimi kıtamızdaki barışçıl ülkelerde saldırılar gerçekleştiren terörist gruplarla savaşmaya gönüllüdür" diye konuştu.