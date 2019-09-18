Venezuela TIAR tehdidine boyun eğmiyor

Venezuela Savunma Bakanı, TIAR askeri sözleşmesinin Venezuela’ya karşı uygulanması kararına tepki gösterdi, Bolivarcı silahlı güçlerin ülke topraklarını savunacağını açıkladı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Venezuela halkının egemenliğine karşı Amerikalılar Arası Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın (TIAR) uygulanması tehditlerini kınadı ve ülke topraklarını savunacaklarını açıkladı.

Salı günü düzenlediği basın toplantısında Lopez, 1947 yılında kabul edilen ve OAS üyeleri arasında “savunma” anlaşması olarak bilinen TIAR’ın Venezuela’ya karşı aktive edilme girişimlerinin ABD’nin Latin Amerika’yı arka bahçesi olarak gördüğü Monroe Doktrini’nin bir uzantısı olduğunu söyledi.

teleSUR'un haberine göre Lopez Venezuela’da savaş durumu yaratmaya çalışarak 21. yüzyılın müdahaleci, sömürgeci ve emperyalist aracı olarak tanımladığı TIAR’ın ülkeye uygulanmak istendiğine dikkat çekti.

TIAR ANLAŞMASI NEDİR?

Eylül 1947’de imzalanan TIAR anlaşması Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) üyesi ülkeler arasında karşılıklı “savunma” mekanizması olarak geçiyor. Soğuk Savaş döneminde ABD tarafından bölgeye dayatılan anlaşma Latin Amerika’da askeri müdahalelere bölgesel yetki veren bir anlaşma olmuştu. Geçen hafta OAS üyeleri Venezuela’yı “bölge güvenliğine bir tehdit” olarak niteleyerek TIAR anlaşmasını Karakas’a karşı yürürlüğe koymayı oylayarak kabul etti. Oylama Kolombiya’nın şikayeti üzerine yapıldı. Kolombiya şikayetinde Venezuela hükümetinin ülkedeki muhalif gerillalarla birlikte hareket ettiğini iddia etti. Venezuela Kolombiya’nın iddiasını dayandırdığı delillerin sahte olduğunu açıkladı.

ARREAZA: KARDEŞ ÜLKEYE KARŞI SUÇA VERİLEN ONAY ACI VERİCİ

OAS’ın kararına karşı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza “ABD birlikleri tarafından istila edilen, halkları TIAR’ın uygulanmasıyla işkencelere maruz kalan ülkelerin bugün benzer bir suçun kardeş bir ülkeye karşı işlenmesine onay vermeleri acı verici” açıklaması yapmıştı. Arreaza Venezuela'nın kendisini korumaya hazır olduğunu belirterek "Kimsenin Venezuela topraklarını çiğnemesine izin vermeyeceğiz, cevap veririz ve umarız ki bu yaşanmaz" demişti.

Latin Amerika’da ilerici hükümetler TIAR anlaşmasını tanımıyor. 2013 yılında Bolivya, Ekvador ve Nikaragua anlaşmadan resmen ayrılmıştı.

Venezuela Savunma Bakanı Lopez yaptığı açıklamada Bolivarcı silahlı güçlerin ABD’nin ve sağcı muhalefetinkiler dahil olmak üzere ülkeye yönelik tüm istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı Venezuela topraklarını savunacaklarını açıkladı.

