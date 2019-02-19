Türkiye Komünist Gençliği Atina Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu

Yunanistan Komünist Gençliği’nin 12. Kongresi için Yunanistan’da bulunan TKG delegasyonu, Atina Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘Teslim olmamakta bütün mesele’ başlıklı etkinlikte konuştu. Farklı bölümlerden öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşan TKG temsilcileri, Türkiye’de işçi sınıfının ve gençliğin durumundan bahsetti.
soL - Haber Merkezi
Salı, 19 Şubat 2019 13:43

Yunanistan Komünist Gençliği’nin (KNE) 12. Kongresi için Yunanistan’da bulunan Türkiye Komünist Gençliği (TKG) delegasyonu Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilen seminerde konuştu.

Küçük Asya Çalışmaları Bölümü’nde okuyan KNE üyeleri tarafından düzenlenen, Türkiye’de komünistlerin mücadelesi konulu etkinliğe ilgili bölümlerden öğrenciler katılım gösterdi.

Nâzım Hikmet’in dizelerine referansla “Teslim olmamakta bütün mesele” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, TKG temsilcileri, Türkiye’deki güncel gelişmeleri ve bu gelişmelerin tarihsel arkaplanını anlattı.

Etkinliğe katılan öğrencilerin sorularını yanıtlayan TKG’lilere, etkinlik bitiminde üniversitedeki KNE örgütünün hazırlamış olduğu Nâzım Hikmet portresi hediye edildi.