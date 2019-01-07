Türkiye, Gabon'daki darbe girişimini kınadı

Türkiye, Afrika ülkesi Gabon'daki darbe girişimini kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır' ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Gabon'daki darbe girişimini kınayarak, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik girişimlerin karşısında olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gabon'da bu sabah meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır. Gabon’da huzur ve istikrarın muhafaza edilmesine önem veriyoruz" denilen açıklamada, bu ülkedeki huzur ve istikrarın korunmasına verilen önemin altı çizildi.

Afrika ülkesi Gabon'da bu sabah ulusal radyoyu ele geçiren bir grup asker, darbe girişiminde bulunmuştu.