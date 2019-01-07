Gabon’da askeri darbe girişimi

Afrika ülkesi Gabon’da askerler sabah saatlerinde Ulusal Radyo’ya girerek darbe bildirisini okudu. Bildiride Fas’ta tedavi gören Devlet Başkanı Ali Bongo’nun azledildiği belirtildi.

Afrika ülkesi Gabon’da sabaha karşı Ulusal Radyo’ya giren askerler darbe bildirisini okudu.

Silahlı kuvvetler adına bildiriyi Ulusal Radyo'dan okuyan Üsteğmen Ondo Obiang Kelly, birkaç saat içerisinde Ulusal İnşa Konseyi'nin kurulacağını belirterek, Fas'ta tedavi gören Devlet Başkanı Ali Bongo'nun 31 Aralık’ta yaptığı konuşmadan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Devlet Başkanı'nın azledildiği belirtilen bildiride, Bongo'nun yılbaşında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının görevinin getirdiği sorumlulukları üstlenemeyeceğini gösterdiği ifade edildi.

Hükümete yakın bir kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada darbe girişiminde bulunan askerlerin küçük bir grup olduğunu savundu. Başkentte yer yer silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Devlet Başkanlığı ofisinden bir sözcü ise kısa süre içinde bir açıklama yapılacağını belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA RAHATSIZLANMIŞTI

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ekim ayında Suudi Arabistan’da katıldığı yatırım konferansı sırasında felç geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Öldüğü yolunda iddialar gündeme gelen Bongo, Kasım ayında tedavisini sürdürmek üzere Suudi Arabistan'dan Fas’a sevk edilmişti. Bongo 1 Ocak'ta yeni yıl dolayısıyla ilk kez kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yapmıştı. Konuşmasında sağlık sorunları olduğunu kabul eden Bongo iyileşmeye başladığını ifade etmişti ancak Bongo’nun bazı sözcükleri ağzında yuvarladığı ve sağ kolunu hareket ettiremediği görülmüştü.

Petrol üreticisi Gabon’da Bongo ailesinin iktidarı yaklaşık yarım yüzyıldır sürüyor. Ali Bongo 2009 yılında babası Ömer’in ölümünün ardından devlet başkanlığına gelmişti. 2016 yılındaki seçimlerde yeniden devlet başkanlığına seçilen Bongo seçimler sırasında yolsuzluk yapmakla suçlanmıştı.